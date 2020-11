Die Gewinner der European Hardware Community Awards 2020

Nach der Bekanntgabe der Hersteller des Jahres 2020 Ende der letzten Woche folgt nun die Bekanntgabe der European Hardware Community Awards für das Jahr 2020. Diese beinhalten nicht mehr nur die Stimmen der Hardwareluxx-Community, sondern setzen sich aus neun europäischen Hardware-Seiten zusammen.

Zu diesen gehören Hardwareluxx aus Deutschland, KitGuru aus Großbritannien, iO-Tech aus Finnland, PurePC aus Polen, Lab501 aus Rumänien, Geeknetic aus Spanien, Hardware Upgrade aus Italien und Tweakers aus den Niederlanden sowie CowCotland aus Frankreich. Genau wie bei Hardwareluxx haben die Leser der anderen acht Seiten ihre Stimmen abgegeben – zusammengenommen konnten so 16.000 individuelle Stimmabgaben verbucht werden.

Die Ergebnisse repräsentieren also nicht nur unsere Leserschaft, sondern bieten eine europäische Gesamtübersicht. In Deutschland besonders starke Marken müssen nicht zwangsläufig in ganz Europa eine herausstellende Position besitzen.

Auf einige Highlights wollen wir genauer eingehen: So gewinnt AMD wie erwartet die Wahl bei den Prozessoren. Die besten GPUs kommen offenbar von NVIDIA und mit der GeForce RTX 3080 ist dies auch das Produkt des Jahres – AMD kommt mit der Radeon-RX-6000-Serie etwas spät für diese Wahl. Alle weiteren Gewinner sind in der Übersicht zu finden. Ansonsten gibt es viele Schnittmengen zwischen unseren Herstellern des Jahres 2020 und der European Hardware Community Awards.

Wir gratulieren allen Gewinnern!