Das sind die Hersteller des Jahres 2020!

Über mehrere Tage hinweg konnten unsere Leser im Rahmen der Hardwareluxx Community Awards 2020 über die Hersteller des Jahres abstimmen. Wir haben die entsprechenden Daten ausgewertet und präsentieren die Gewinner. In vielen Bereichen haben wir das erwartete Ergebnis gesehen, in anderen wurden wir jedoch überrascht.

Auf ein paar Ergebnisse wollen wir dennoch genauer eingehen: So baut AMD den Vorsprung zum vergangenen Jahr weiter aus. Aus 54 zu 45 % zu Gunsten von AMD wurden in diesem Jahr 63 zu 36 %. Die Ryzen-5000-Prozessoren, die in wenigen Tagen erscheinen werden, werden im kommenden Jahr sicherlich ebenfalls wieder ein starkes Bild abgeben.

Bei den Mainboards bekleidet ASUS die diesjährige Entscheidung mit mehr als 50 % aller Stimmen klar für sich. Ähnlich sieht es bei den Grafikkarten mit AMD- und NVIDIA-GPU aus. Beim Arbeitsspeicher hat Corsair mit 42 % der Stimmen die Nase vorn. Für die Kühlung von Prozessoren vertraut unsere Leserschaft offenbar stark auf Luftkühler von be quiet!, bei den Wasserkühlern (AiO) hat Corsair knapp die Nase vorne. Dies gilt in diesem Jahr auch für Custom-Wasserkühlungen – Corsair ist hier noch relativ neu. Für Gehäuse und deren Belüftung seht unsere Leser be quiet! klar als den besten Hersteller – genau wie bei den Netzteilen.

Alle weiteren Hersteller des Jahres 2020:

Wir gratulieren allen Gewinnern und bedanken uns bei unseren Lesern für die Abgabe der Stimmen!