Seite 1: MSI Pro MP241 im Test: Günstiges Office-Display mit IPS-Panel

In der Regel testen wir echte High-End-Monitore und auch die günstigeren Modelle im Hardwareluxx-Testlabor können mit diversen Features aufwarten, welche den Preis natürlich schnell in die Höhe treiben. Ab und an kann es jedoch einfach ein günstiges Display sein, das mit einer korrekten Bildwiedergabe und einem niedrigen Preis aufwarten kann. Ein solches soll der MSI Pro MP241 sein, den wir uns in diesem Test genauer anschauen.

Wenn es ein klassisches Arbeitstier sein muss, sind viele der Features, die heutige Monitore mitbringen, schlicht irrelevant und treiben nur die Kosten in die Höhe. Daher möchte sich MSI beim Pro MP241 auf das Wesentliche beschränken. Das Herzstück des Displays ist ein 24-Zoll-Panel, das auf der hochwertigen IPS-Technik basiert. Entsprechend sollten die Farbwiedergabe und die Blickwinkel die TN-Konkurrenz überflügeln, auch wenn MSI die Erwartungen an die Leuchtkraft direkt zum Start einbremst: Maximal 220 cd/m² soll der 24-Zöller liefern. In der Praxis ist es sogar noch etwas weniger, wie wir im Verlauf des Tests feststellen werden.

Aber auch darüber hinaus wird so manches geboten, das man nicht von einem Gerät der Einsteiger-Klasse erwarten würde, beispielsweise das Overdrive-Feature. Wie gut das in der Praxis funktioniert, werden wir später erläutern.

Aktuell ist der MSI Pro MP241 zu einem Preis von rund 100 Euro im Preisvergleich gelistet.

Spezifikationen des MSI PRO MP241 in der Übersicht Straßenpreis: ca. 100 Euro Garantie: 24 Monate Homepage: de.msi.com Diagonale: 23,8 Zoll Krümmung x Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS-Panel Look up Table: 8 bit (6 bit + FRC) Glare-Optik: nein Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Helligkeit: max. 220 cd/m² Reaktionszeit: 7 ms Wiederholfrequenz: 60 Hz Blickwinkel: horizontal: 178°

vertikal: 178° Anschlüsse: 1x HDMI

1x VGA

HDCP: ja Gewicht: 3,78 kg Abmessungen (B x H x T): 541,04 x 416,26 x 180,80 mm Ergonomie: Höhenverstellung: x

Neigung: -5° - 15° Kensington-Lock: nein Wandmontage: 75 x 75 mm integrierte Lautsprecher: ja Netzteil: extern Sonstiges: VESA-Mount