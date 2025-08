Werbung

Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder können beim Kauf des Geekom XT13 Pro Mini-PC kräftig sparen. Mit dem Code "HWLUXXXT13" erhalten sie einen Nachlass für die Core-i9-Variante und bekommen den Kompaktrechner schon für 549 Euro – statt für regulär 749 Euro. Das entspricht einer Preisersparnis von 200 Euro! Unter der Haube hat der NUC-Konkurrent potente Notebook-Hardware und eine umfangreiche Ausstattung zu bieten. Verfügbar ist das Angebot direkt über die Webseite des Herstellers oder aber auch über Amazon.de.

Der Geekom XT13 Pro Mini-PC

Der Geekom XT13 Pro ist einer der leistungsstärksten Mini-PCs von Geekom und kann somit alle Aufgaben – egal ob Homeoffice, multitaskingintensive Produktivität oder Entertainment in höchster Qualität – spielend bewältigen. Hierfür bietet er einen leistungsstarken Intel Core i9-13900HK mit 14 Kernen, 20 Threads und einer maximalen Taktfrequenz von 5,4 GHz an. Für die Grafikbeschleunigung steht eine Intel-Iris-Xe-Grafik bereit, die bis zu vier Displays gleichzeitig ansteuern kann und damit eine spektakuläre 8K-Ausgabe möglich macht. Dazu gibt es üppige 32 GB Arbeitsspeicher und eine performante PCI-Express-SSD mit einer Kapazität von 2 TB. Das dürfte zwar mehr als genug Speicherplatz für die wichtigsten Programme und Daten sein, auf Wunsch kann der Speicher dank handelsüblicher SODIMM-Riegel und einem M.2-Steckkartenmodul problemlos aufgerüstet werden.

Moderne Konnektivität fehlt dem kleinen Mini-PC im Tastenformat ebenfalls nicht. So bietet er nicht nur zwei USB4-Ports nach Typ-C, sondern obendrein schnelles 2,5-GBit/s-Ethernet und sogar ein WiFi-6E-Modul samt Bluetooth 5.2. Klassische USB-A-Schnittstellen fehlen ebenso wenig wie eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für die Soundausgabe und gleich zwei HDMI-2.0-Ausgänge für den Anschluss externer Displays.

Damit die Hardware stets einen kühlen Kopf behält und das System selbst unter Volllast angenehm laufruhig agieren kann, setzt Geekom auf seine innovative IceBlast-1.5-Kühlung, die mit einem großen Kühlkörper, zwei Heatpipes und einer erstklassigen Wärmeleitpaste aufwarten kann. Die Heatpipes sind strategisch platziert, sodass die Wärme schnell von den wichtigsten Komponenten abgeleitet werden kann.

Trotzdem erweist sich der Geekom XT13 Pro Mini-PC mit Abmessungen von 117 x 111 x 38,5 mm und einem Gesamtgewicht von nur 550 g als ausgesprochen kompakt und leicht und kann so jederzeit schnell an einem anderen Platz aufgebaut werden, wo Tastatur, Maus und Bildschirm vorhanden sind. Alternativ kann er bequem per VESA-Halterung auf der Rückseite eines kompatiblen Displays versteckt werden. Es ist ein kompaktes Aluminium-Chassis: Robust, Schick und platzsparend.

Außerdem ist das System nachhaltig konzipiert – mit recycelbaren Materialien und hoher Energieeffizienz. Vorinstalliert ist bereits Microsoft Windows 11 Pro, womit der Geekom XT13 Pro Mini-PC sofort einsatzbereit ist. Geekom bietet eine dreijährige Sorglos-Garantie mit einem engagierten Kundenservice-Team.

Geekom XT13 Pro Mini-PC Hardware Prozessor: Intel Core i9-13900HK Mainboard: Raptor Lake Arbeitsspeicher: 2x 16 GB DDR4-3200 Grafikkarte: Intel Iris Xe Graphics Massenspeicher: 1x 2 TB NVMe-SSD Optisches Laufwerk: - Soundkarte: Onboard Netzteil: 120 W extern Kühlung und Gehäuse Gehäuse: Geekom XT13 Pro CPU-Kühler: aktiv Sonstiges Sonstiges: VESA-Halterung Software Software: Windows 11 Pro Preis Gesamtpreis: Gekoom-Store: 549,00 Euro (mit Code "HWLUXXXT13")

Amazon: 551,65 Euro (mit Code "HWLUXXXT13")

Regulär kostet der Geekom XT13 Pro Mini-PC im Onlineshop von Geekom 749 Euro. Vom 4. August bis zum 30. September 2025 können Hardwareluxx-Leser mit dem Code "HWLUXXXT13" den Mini-PC schon zu einem Preis von 549 Euro erhalten und damit mit einem satten Preisnachlass von 200 Euro! Auch über Amazon wird man das Modell mit identischem Code zu einem Preis von 551,65 Euro vergünstigt angeboten.

