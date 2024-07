Better Than Ever

Cherry ist aus dem IT-Sektor nicht mehr wegzudenken und der Inbegriff für Tastaturen mit hochwertigen, mechanischen Switches. Doch dabei soll es nicht bleiben. Nach dem Motto "Better Than Ever" wird Cherry künftig mit weiteren Komponenten breitgefächert auf dem Markt auftreten, damit Gamer ein umfassendes Portfolio aus einer Hand genießen dürfen. Neben den bekannten Tastaturen und Mäusen wird es mit den Xtrfy-Produkten künftig auch Mousepads sowie Mikrofone inklusive RGB-LED-Beleuchtung für den Gaming-Sektor geben.

Cherry ist ohne Frage eines der Urgesteine im IT-Kosmos. Die Geschichte von Cherry reicht bis ins Jahr 1953 zurück. Das Unternehmen wurde von Walter Lorain Cherry unter dem ehemaligen Namen Cherry Electrical Products in Highland Park, Illinois USA gegründet und blieb zunächst in Familienhand. Die Anfänge von Cherry begannen in einem Restaurantkeller, sodass erstaunlich ist,dass sie bereits nach einem Jahr einen Gewinn verzeichnen konnten. Zehn Jahre nach der Firmengründung wurde mit der Cherry Mikroschalter GmbH eine Tochtergesellschaft in Bayreuth gegründet.

Bevor Cherry für die mechanischen MX-Tasten für PC-Tastaturen bekannt wurde, lieferte das Unternehmen vornehmlich Schalter für die Autoindustrie. Die ersten PC-Tastaturen von Cherry folgten im Jahr 1973. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte hat sich Cherry mit den hochwertigen PC-Tastaturen und gerade mit den unterschiedlichen MX-Switches einen Namen gemacht, wie wir sie bis teils heute kennen. Nach der Übernahme des Gaming-Spezialisten Xtrfy im Jahr 2023 folgt nun eine große Produktoffensive.

Egal ob Tastatur, Maus oder Mikrofon - alle Produkte sind voll und ganz auf anspruchsvolle Gamer ausgelegt und wurden auf die Wünsche der Community abgestimmt. Die Produkte sind langlebig und lassen sich gleichzeitig genau auf die eigenen Bedürfnisse anpassen, um einerseits die bestmögliche Leistung zu bringen und sich andererseits von der breiten Masse abzusetzen. In Kombination mit der bewährten Haltbarkeit, wie sie die MX-Switches schon seit Jahrzehnten bieten, gelingt es Cherry so, zuverlässige und extrem leistungsstarke Werkzeuge für eSport-Enthusiasten aber auch den Hoppy-Gamer anzubieten.

Cherry Xtrfy K5V2 Compact

Die neue Cherry Xtrfy K5V2 Compact gibt es in den Farben Schwarz und Weiß und entsprechend einer Gaming-Tastatur im 65-%-Format mit 70 Tasten, ohne jedoch den Eindruck zu hinterlassen, dass die K5V2 Compact Full-Size-Tastaturen unterlegen ist. Zum Einsatz kommen die neuen MX2A-Red-Switches mit smoother Linear-Charakteristik ohne spürbares Feedback.

Die neuen MX2A-Red-Switches vertragen problemlos 100 Millionen Tastenanschläge. Bis zu dieser extrem hohen Anzahl sind keinerlei Einbußen bei der Eingabequalität zu befürchten - sie sollten aber noch deutlich länger halten. Zusätzlich verhindern Stabilisatoren das Wackeln der Tasten, sodass die präzisen Tasteneingaben absolut flüssig erfolgen. Die Verarbeitung wird bei Cherry großgeschrieben.

Für den Fall, dass die vorinstallierten MX2A-Red-Switches auf Dauer nicht die richtige Wahl darstellen sollten, können die Switches getauscht werden, denn die Cherry Xtrfy K5V2 Compact ist Hot-Swap-fähig. Hierfür gibt Cherry dem Gaming-Nutzer einen Switch- und Keycap-Entferner mit an die Hand, die den Wechsel deutlich komfortabler gestalten lässt. Zum Thema Anpassung sei natürlich noch erwähnt, dass Cherry bei der K5V2 Compact nicht nur den Austausch der Switches und Keycaps ermöglicht. Auch die Stabilizer, der Rahmen, das Kabel und die Logo-Platte lassen sich auf jeden individuellen Wunsch hin auswechseln. Alternativ kann das Gerät auch direkt individualisiert über den Cherry-XTRFY-Webshop bestellt werden, denn dort gibt es den Custom Keyboard Builder.

Dank der Super-Scan-Technologie werden alle Tasten im Abstand von einer halben Millisekunde gescannt. So kann der PC-Gamer mit besonders schnellen Reaktionszeiten ins Spielgeschehen eingreifen. Mit an Bord ist natürlich Full-N-Key-Rollover, damit alle getätigten Tasten gleichzeitig korrekt ausgelesen werden und keine Eingaben verlorengehen. Durch Anti-Ghosting werden zusätzlich Fehleingaben ausgeschlossen. Dank der eingebauten LED-Strip-Technologie kann jede Taste der Cherry Xtrfy K5V2 Compact vom Nutzer farblich individuell konfiguriert werden, ohne dass dafür auf eine gesonderte Software benötigt wird. Alle Einstellungen werden direkt in der Tastatur gespeichert. Wird die Cherry Xtrfy K5V2 Compact an einen USB-3.2-Gen1-Port angeschlossen und in den USB 3-Modus gewechselt, wird die Helligkeit der RGB-Beleuchtung sogar noch verstärkt.

Zusammengefasst ist die Cherry Xtrfy K5V2 Compactt der ideale Partner für den ambitionierten Gamer, der auf eine hohe Leistung und Qualität großen Wert legt, ohne dass dabei die Anpassbarkeit auf der Strecke bleibt. Die schwarze und weiße Version der K5V2 Compact kann direkt über Cherry für einen Preis von 139,99 Euro erworben werden.

Cherry Xtrfy M64/M68 Pro Wireless und GP5-Mousepad

Cherry gibt dem ambitionierten Gamer mit der Cherry Xtrfy M64 Pro und M68 Pro zwei Präzisionswerkzeuge an die Hand, die es in sich haben. Anstatt der üblichen Abtastrate von bis zu 1.000 Hz arbeiten beide Gaming-Mäuse mit der achtfachen Rate von 8.000 Hz. Die Abtastung erfolgt somit pro Millisekunde ganze acht Mal. Das ist weltweit der höchste Wert, den je eine Maus jemals geboten hat. Durch die 8.000-Hz-Abstastung wird einerseits eine unglaubliche Geschwindigkeit, allerdings auch eine massiv reduzierte Klicklatenz erreicht. Auch in Verbindung mit Gaming-Monitoren inklusiver hoher Bildwiederholfrequenz wird die Präzision deutlich gesteigert.

Während die Cherry Xtrfy M64 Pro ein ergonomisches Design für Rechtshänder aufweist, wurde die Cherry Xtrfy M68 Pro symmetrisch gestaltet. Beide Mäuse arbeiten kabellos, bieten den PixArt-3395-Sensor und sind aufgrund der eindrucksvollen technischen Eigenschaften drumherum auch ideal für den eSports-Bereich geeignet. Mit einem Gewicht von lediglich 55 g sind beide Nager von der leichten Sorte und lassen sich dadurch blitzschnell navigieren.

Aufgrund der kabellosen Verbindung steckt im Inneren der Cherry Xtrfy M64 Pro und M68 Pro ein 350-mAh-Akku, der mit voller Aufladung bis zu 90 Stunden durchhält und das sogar im Standard-Gaming-Modus.

Der offizielle Verkaufsstart der neuen Gaming-Mäuse der 6. Generation erfolgt am 02.August 2024. Insgesamt wird es vier Versionen geben. Neben den normalen Versionen der Cherry Xtrfy M64 und M68 mit bis 1.000 Hz, wird es jeweils auch eine Pro-Version mit bis zu 8.000 Hz geben, die deutlich präziser arbeitet.

Den optimalen Untergrund erhalten die neuen Cherry Xtrfy-Gaming-Mäuse mit dem Cherry Xtrfy-GP5-Mousepad. Der genutzte High-Speed-Stoff ist beabsichtigt sehr glatt, um die Bedienung mit der M64 (Pro) Wireless und der M68 (Pro) Wireless zu optimieren. Das Gewebe auf der Oberseite ist sehr langlebig, während die Unterseite mit einer Gummierung versehen wurde, damit das Mousepad während der rasanten Gaming-Session nicht verrutscht. Im Falle einer Verschmutzung kann das Cherry Xtrfy GP5 sogar in der Waschmaschine bei maximal 30 °C wieder auf Vordermann gebracht werden.

Das Cherry-Xtrfy-GP5-Mousepad wird es ab dem 22. August 2024 in den Größen M (320 x 270 x 3 mm), L (460 x 400 x 4 mm) und XL (920 x 400 x 3 mm) in den Farben "Amnis Blue" und "Black" im Handel zu kaufen geben.

Cherry Xtrfy Ngale X/R und Ngale Boom Arm

Mit der Cherry Xtrfy K5V2 RGB Compact ist die Tastatur gesichert, mit der Cherry Xtrfy M64/M58 (Pro) zusammen mit dem Cherry Xtrfy-GP5-Mousepad das Präzisionswerkzeug für die Shooter-Session. Was nun noch fehlt, ist die Kommunikation mit den Team-Kameraden und/oder die Verständigung während des Online-Streamings. Für professionelle Anwendungen eignet sich entweder das Cherry Xtrfy Ngale X oder Cherry Xtrfy Ngale R hervorragend. Das Cherry Xtrfy Ngale X kann wahlweise über USB oder XLR angeschlossen werden. Das Cherry Xtrfy Ngale X bietet entweder einen Full-Range-Modus oder den Low-Cut-Filter und ist danit gerade für anspruchsvolle Creator eine sehr gute Wahl, da es je nach Anwendungsgebiet angepasst werden kann. Mittels eines kleinen Schalters am Mikrofon kann der Low-Cut-Filter ein- und ausgeschaltet werden.

Mit dem Cherry Xtrfy Ngale Boom Arm bietet Cherry auch für das Cherry Xtrfy Ngale X - oder andere Mikrofone mit Standard-3/8-Zoll- oder 5/8-Zoll-Gewinde - eine passende Mikrofon-Halterung an, die selbst an dem Tisch mittels C-Klemme befestigt wird. Durch die drei Scharniere ist der Cherry Xtrfy Ngale Boom Arm bis hin zu einer 360-Grad-Drehung sehr flexibel einsetzbar. Die Kabel, die zum Mikrofon führen, können dank Kabel-Management unauffällig an dem Cherry Xtrfy NGale Boom Arm verlegt werden. Das Xtrfy Ngale X kann zu einem Preis von 188,99 Euro und der passende Xtrfy Ngale Boom Arm für 98,99 Euro erworben werden.

Doch auch mit dem Cherry Xtrfy Ngale R als Tisch-Mikrofon lassen sich sehr hochwertige Aufnahmen erstellen. Sei es für Sprachaufnahmen, für die Kommunikation mit den Online-Team-Kameraden oder auch für das Online-Streaming. Die Inbetriebnahme erfolgt über USB auf sehr einfache Weise (Plug & Play). Auch das Cherry Xtrfy Ngale R ermöglicht alle wichtigen Einstellungen direkt am Mikrofon. Ob nun die Lautstärke oder auch die Aktivierung und Deaktivierung des Low-Cut-Filters. Gleichzeitig vermittelt das Cherry Xtrfy Ngale R einen sehr hochwertigen Eindruck mit integrierten RGB-LEDs, die über das angeschlossene USB-Kabel gesteuert werden können.

Im Fokus des Cherry Xtrfy Ngale R steht ganz klar die Solo-Aufnahme mit der passenden Nierencharakteristik und sehr hoher Aufnahmequalität. Durch den zuschaltbaren Low-Cut-Filter werden Polter-Geräusche in der Umgebung konsequent herausgefiltert, sodass die Stimme im Vordergrund steht. Auch in Verbindung mit dem Cherry Xtrfy Ngale R kann der Cherry Xtrfy Ngale Boom Arm verwendet werden. Das Cherry Xtrfy Ngale R kann auf der Cherry-Webseite für einen Preis von 118,99 Euro erworben werden.

Wer sich noch genauer über die neuen Gaming-Produkte informieren möchte, findet direkt auf www.cherry.de ausführliche Informationen.

