Werbung

Wir bauen auf: In unserem Office ist ein höhenverstellbarer Vernal-Schreibtisch angekommen – und mal nicht im üblichen schwarzen Gaming-Design, sondern etwas klassischer. Mit Holzoptik und auch mit weißen Standfüßen würden ihn die üblichen Computerhersteller wohl als "Creator-Schreibtisch" vermarkten. Vernal bietet das Modell mit Bambusplatte und weißem Rahmen und großen 180 x 80 cm für 569,99 Euro an, hinzu kommt eine V-Series Schreibtischablage für 79 Euro. Gepaart werden kann das Set auch noch mit einem Aktenschrank oder einem Büroschrank in ähnlicher Optik.

Wem die helle Optik nicht gefällt, der darf auch einen schwarzen Rahmen nehmen – und diesen beispielsweise mit einer dunklen oder hellen Walnussoptik-Platte kombinieren. Wer es ganz hell mag, der kann eine weiße Tischplatte bestellen. Dazu gibt es auch noch Kirschholz und Ahorn Ahorn als Optionen. Selbst Formen über Eck als "Executive-Schreibtisch" sind verfügbar.

Geliefert wird der Schreibtisch in Einzelteilen - wir bekamen ihn insgesamt in drei Paketen. Das größte davon ist natürlich die Tischplatte, ein schweres Paket beinhaltet den Rahmen, die optionale Schreibtischablage als Aufbau ist separat verpackt. Eine umfassende Aufbauanleitung und ein Schraubenset sind natürlich im Lieferumfang, und zudem auch das notwendige Werkzeug, ganz im Stil des schwedischen Möbelhauses.

Im nachstehenden Bild kann man gut sehen, dass zwei Elektromotoren den Tisch in der Höhe verstellbar machen. Der Rahmen ist dabei aus Metall, die Aufbauten in unserem Fall aus Bambusholz. Der Schreibtisch ist von 63,5 bis 123,5 cm höhenverstellbar, wobei der verbaute Doppelmotor weniger als 50 dB laut arbeitet und den Tisch zügig nach oben und unten fahren kann.

Der Zusammenbau war in unserem Fall in ca. 30 Minuten erledigt. Es empfiehlt sich jedoch, eine zweite Person hinzuzunehmen, da der Tisch mehrmals gedreht werden muss – und deshalb das Gewicht der vollen Tischplatte zu heben ist. Allerdings muss man sehr aufmerksam sein und mitdenken: Einige Schrauben waren bei uns in der Bedienungsanleitung in einer falsch beschrifteten Tüte, entsprechend haben wir einige Schrauben wieder ausdrehen müssen. Mit etwas mehr Aufmerksamkeit wäre uns dies aber auch schon beim ersten Zusammenschrauben aufgefallen.

Neben Kabelkanälen auf der Unterseite, in denen sogar eine Verteilersteckdose untergebracht werden könnte, gibt es auch vielfältige Möglichkeiten, Kabel festzuzurren und zu führen. Insofern kann man seinen PC, Monitor, Telefon-Ladegeräte und weitere Elektrogeräte gut verkabeln, und dann nur das Stromkabel nach unten führen. Wenn man den Tisch dabei auf seine maximale Höhe ausfährt, dann riskiert man auch nicht, dass das Kabel beim Hochfahren des Schreibtisches hängenbleibt oder der Stecker herausgerissen wird.

Die Kontrolleinheit des Vernal-Schreibtisches bietet insgesamt drei Memory-Plätze, um die Höhe des Schreibtisches abzuspeichern. Ansonsten ist noch je ein Button für das Hoch- und Herunterfahren vorhanden, eine Anzeige zeigt die Höhe des Schreibtisches in Zentimetern.

Fazit

Mal etwas anderes: Anstatt einen schwarzen Gaming-Schreibtisch zu nutzen, der ja mittlerweile fast zum Standard geworden ist, ist der Vernal-Schreibtisch gerade in Weiß mit Bambus mal optisch etwas anderes. Der Aufbau ist relativ simpel, die Verarbeitungsqualität auf einem hohen Niveau. Durch den C-Rahmen aus Stahl soll man bis zu 160 kg auf den Schreibtisch stellen können - das wäre sogar genug für einen 49-Zoll-Monitor und einen Luxxkompensator.

Aber auch optisch anpassen kann man den Schreibtisch: Im Shop von Vernal gibt es viele verschiedene Optionen. Bei 569,99 Euro in unserer Bambus-Edition in Weiß liegt man dabei sogar am oberen Ende der Schreibtische, andere Modelle sind auch noch günstiger zu haben. Mit 180 x 80 cm hat man aber auch ordentlich Platz für seine Sachen.