Xiaomi nutzt den Mobile World Congress, um seine neue Flaggschiff-Reihe vorzustellen. Auch bei der Xiaomi-14-Serie arbeitet man wieder mit Leica zusammen und kann die Smartphones deshalb mit einer Leica-Summilux-Optik ausstatten.

Das Xiaomi 14 Ultra ist das absolute Top-Modell aus der neuen Smartphone-Serie. Es zeigt sich äußerlich mit einem runden Kameramodul und einer flachen Rückseite. Xiaomi kombiniert einen robusten Aluminiumrahmen mit veganem und verschleißarmem Xiaomi-Nano-Tech-Leder und Xiaomi Shield Glass. Der Hersteller hat an allen Seiten und Ecken auf eine konsistente Wölbung Wert gelegt.

Die Quad-Kamera des Xiaomi 14 Ultra deckt einen Brennweitenbereich von 12 bis 120 mm (kleinbildäquivalent) ab. Die Blende der Hauptkamera kann stufenlos zwischen ƒ/1,63-ƒ/4,0 angepasst werden. Der LYT-900-Bildsensor kommt auf eine stattliche Diagonale von 1 Zoll. Vervollständigt wird die Quad-Kamera durch eine Leica 75mm Floating Teleobjektivkamera, eine Leica 120mm Periskop-Kamera und die Leica 12mm Ultraweitwinkel-Kamera. Alle vier Kameras unterstützen 8K-Videoaufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde. Die Hauptkamera kann zudem 4K-Material mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde und 5x-Zeitlupe aufnehmen. Das 4-Mikrofon-Array ermöglicht die Aufnahme von Surround-Sound.

Als optionales Zubehör wird das Xiaomi 14 Ultra Photography Kit angeboten. Es umfasst ein Case mit speziellem Griff, einen zweistufigen Auslöser, einen Zoomhebel, eine anpassbare Videoaufnahmetaste und ein zusätzliches benutzerdefiniertes Einstellrad. Das Kit fungiert auch als externe Ladebatterie mit einer Kapazität von 1.500 mAh.

Das AMOLED-Display des Xiaomi 14 Ultra kommt auf eine Diagonale von 6,73 Zoll und soll eine extreme Spitzenhelligkeit von 3.000 cd/m² erreichen. Bei einer Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln wird eine Pixeldichte von 522 ppi geboten. Die Bildwiederholfrequenz wird variabel zwischen 1 und 120 Hz angepasst.

Das Xiaomi 14 - ein normales Flaggschiff-Modell

Das normale Xiaomi 14 fällt mit seinem 6,36-Zoll-Display etwas kompakter als das Ultra aus. Es misst 152,8 x 71,5 x 8,20 mm. Die Optik wird von einem stellenweise nur 1,71 mm dünnen Displayrahmen geprägt. Bei den Spezifikationen gibt es gegenüber dem Ultra einige Abstriche. So löst das AMOLED-Display des Xiaomi 14 mit 2.670 x 1.200 Pixeln etwas geringer auf. Seine Kamera nutzt zudem nur ein Dreifach-Setup, bei dem die Periskop-Kamera fehlt. Zusätzlich zur Hauptkamera stehen eine Leica 14mm Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 50 MP und das Leica 75mm Floating-Teleobjektiv zur Verfügung. Während das Xiaomi 14 Ultra mit einem 5.000 mAh-Akku mit Unterstützung für 90W HyperCharge und kabelloses 80W HyperCharge ausgeliefert wird, bietet der Akku des Xiaomi 14 eine Kapazität von 4.610 mAh. Er kann ebenfalls mit 90W HyperCharge geladen werden, bei kabelloser Ladung werden hingegen bei diesem Modell maximal 50 W unterstützt.



Bei beiden Smartphones greift Xiaomi auf die Snapdragon-8-Gen3-Mobile-Plattform zurück. Das Xiaomi IceLoop-Kühlsystem (bzw. Xiaomi Dual-Channel IceLoop System beim Ultra) soll sicherstellen, dass die Performance selbst bei anspruchsvoller Nutzung hoch bleibt.

Preise und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 14 wird ab sofort in den drei Farben Black, White und Jade Green angeboten. Die Variante mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher kostet 1.099,90 Euro. Für 12 GB RAM und 256 GB Speicher werden hingegen 999,90 Euro aufgerufen. Beim Xiaomi 14 Ultra sind zumindest Vorbestellungen möglich. Der Verkauf startet dann ab dem 19. März. Das Top-Modell soll 1.499,90 Euro kosten. Es wird in Schwarz und in Weiß angeboten und mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher ausgerüstet. Für das Xiaomi 14 Ultra Photography Kit sollen 199,90 Euro fällig werden.