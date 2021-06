Für Windows 10 21H1: NVIDIA veröffentlicht den GeForce 471.11

Mit dem neuesten GeForce WHQL-Treiber in der Versionsnummer 471.11 werden neben der routinemäßigen Performanceoptimierung und Fehlerbehebung immer mehr Spiele mit NVIDIAs aktuellster Software versorgt. So wertet der aktuelle Game Ready-Treiber unter anderem den Shooter Doom Eternal, LEGO Builder’s Journey und Codemasters F1 2021-Rennspiel mit Raytrace-Reflexionen und DLSS auf. Des Weiteren profitiert auch Battlestates Survival-MMO-Shooter Escape from Tarkov von NVIDIAs neuester Reflex-Systemlatenz-Technologie. Als weiteres Highlight werden in den Release Notes die offizielle Unterstützung für Windows 10 21H1 angegeben. Weitere Informationen zu diesem Update finden sich in den News weiter unten.

Behobene Probleme:



[World of Warcraft: Shadowlands]: Zufälliges Flackern kann an bestimmten Stellen im Spiel auftreten

[SLI][GeForce GTX 980M]: Das System bleibt beim Booten von Windows mit einem schwarzen Bildschirm hängen. kein Problem mit 457.51

[Surround][GeForce RTX 3090]: Bei aktivem Surround deaktiviert die Einstellung Rahmenkorrektur den Surround

[FreeStyle]: Freestyle funktioniert möglicherweise nicht auf Crossfire, nachdem das Spiel aktualisiert wurde

[HDR]: Bei einigen bestimmten HDMI-Displays kann es im HDR-Modus zu Flackern kommen

[Steam VR-Spiel]: Ruckeln und Verzögerungen treten beim Starten eines Spiels auf, während ein GPU-Hardware-Überwachungstool im Hintergrund läuft

[NVIDIA Ampere GPU]: Farben können in Spielen inkorrekt erscheinen, wenn der Freestyle-Filter Schärfen bei aktiviertem HDR verwendet wird

Die Anzeige kann flackern oder das Signal verlieren, wenn ein Spiel auf einem adaptiv synchronisierten VRR-Monitor in einer Multi-Monitor-Konfiguration gestartet wird, wenn derselbe Anzeigemodus verwendet wird

Ein DisplayPort-Monitor wacht möglicherweise nicht aus dem Ruhezustand auf, wenn er im erweiterten Modus mit einem ausgeschalteten HDMI 2.1-Display verbunden ist



Bekannte Probleme:



[Batman Arkham Knight]: Das Spiel stürzt ab, wenn Turbulenzrauch aktiviert ist

[YouTube]: Die Videowiedergabe ruckelt beim Herunterscrollen auf der YouTube-Seite

Die DPC-Latenz ist höher, wenn der Farbmodus auf 8-Bit-Farbe im Vergleich zu 10-Bit-Farbe eingestellt ist

Das Update mit der Versions-Nummer 471.11 setzt wie gewohnt Windows 7, 8.1 oder 10 voraus und kann sowohl auf der offiziellen NVIDIA-Homepage als auch über GeForce Experience heruntergeladen werden.