GeForce 466.77 mitsamt 466.79 Hotfix steht zum Download bereit

Kurz nach Veröffentlichung des 466.74-Hotfix schickt NVIDIA seinen offiziellen GeForce-WHQL-Treiber in der Version 466.77 mitsamt eigenem 466.79-Hotfix ins Rennen. Der neue Game-Ready-Treiber bietet wie bereits die Vorgängerversion Unterstützung für The Persistence, Chivalry 2, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 und die neuen NVIDIA-Reflex-Integrationen in War Thunder und Escape from Tarkov. Als Highlight gilt hier die Unterstützung für den neuesten No-Man’s-Sky-Patch, der die NVIDIA-DLSS-Technologie einführt. Der 466.79-Hotfix hingegen soll Probleme mit der Anzeige beheben, die flackern oder das Signal verlieren kann, wenn ein Spiel auf einem adaptiv-synchronen VRR-Monitor in einer Multi-Monitor-Konfiguration gestartet wird und derselbe Anzeigemodus aktiv ist.

Behobene Probleme:

[Crossfire HD]: Für das Spiel wird Freestyle nicht unterstützt

[Kepler/Turing GPUs]: Bluescreen-Absturz mit DPC-Watchdog-Violation-Fehler kann auftreten

[VR]: Wenn die GPU an einen 4K-UHD-Fernseher angeschlossen ist, kann das System beim Starten eines VR-Spiels einfrieren

[RTX 20-Serie][GTX 16/10-Serie][HDMI]: Der Anzeigemodus 4K @ 120Hz ist in den Anzeigeeinstellungen nicht verfügbar

Offene Probleme:



[NVIDIA Ampere GPU]: Farben können in Spielen falsch dargestellt werden, wenn der Freestyle-Filter Schärfen bei aktiviertem HDR verwendet wird. Dieses Problem wird in der nächsten Version des NVIDIA Treibers behoben

[HDR]: Bei einigen bestimmten HDMI-Displays kann es im HDR-Modus zu einem leichten Flackern kommen. Wenn Sie Flacker-Probleme feststellen, starten Sie das System neu

[World of Warcraft: Shadowlands]: Zufälliges Flackern kann an bestimmten Stellen im Spiel auftreten

[Batman Arkham Knight]: Das Spiel stürzt ab, wenn der Turbulenzrauch aktiviert ist

[Steam VR-Spiel]: Ruckeln und Verzögerungen treten auf, wenn ein Spiel gestartet wird, während ein GPU Hardware-Überwachungstool im Hintergrund läuft

[YouTube]: Die Videowiedergabe ruckelt beim Herunterscrollen auf der YouTube-Seite





GeForce Hotfix Treiber 466.79:



Behobene Probleme:



Die Anzeige kann flackern oder das Signal verlieren, wenn ein Spiel auf einem adaptiv-synchronen VRR-Monitor in einer Multi-Monitor-Konfiguration gestartet wird, wenn der gleiche Anzeigemodus verwendet wird





Die vollständigen Release Notes können hier eingesehen werden, den Treiber in der aktuellen Version gibt es unter diesem Link. Der 466.79-Hotfix in der Standard-Version kann hier direkt heruntergeladen werden.