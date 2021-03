AMD veröffentlicht Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.3.1

Der vor einigen Tagen als Beta Version erschienene Radeon Software Adrenalin 21.3.1-Treiber von AMD, wurde nun offiziell mit einer WHQL- Signatur (Windows Hardware Quality Lab) versehen und für den Download bereitgestellt.

Die Liste der Änderungen zur Non-WHQL-Version ist dabei unverändert geblieben. So profitiert beispielsweise DOOM Eternal: The Ancient Gods Part Two von verschiedenen Optimierungen, ebenso wie Radeon Boost und Radeon Anti-Lag, die nun DirectX-12-Unterstützung mit Variable Rate Shading für ausgewählte Titel erhalten. Auch die kürzlich vorgestellte Radeon RX 6700 erhält die offiziellen Unterstützung. Benutzer dürfen darüber hinaus mittels in der Radeon Software neu integriertem Performance-Tuning-Tool Ihrer Hardware einem Stresstest unterziehen. Die Listen der behobenen und bekannten Probleme bleiben wie unten aufgeführt ebenfalls identisch.

Behobene Probleme in Version 21.3.1:



Die Radeon-Software kann manchmal eine höhere als die erwartete CPU-Auslastung aufweisen, selbst wenn sich ein System im Leerlauf befindet

Bei Radeon GCN-Grafikprodukten kann es zu einem Systemstillstand oder -absturz kommen, wenn Sie die Radeon-Software aktualisieren, während ein Oculus VR-Headset an Ihr System angeschlossen ist

Minecraft DXR kann beschädigte oder fehlende Texturen aufweisen, wenn Raytracing auf Grafikprodukten der Radeon RX 6000-Serie aktiviert ist

Ein Anwendungsabsturz kann in Call of Duty auftreten: Modern Warfare auftreten, wenn Raytracing auf Grafikprodukten der Radeon RX 6000-Serie aktiviert ist

Die Beleuchtung wird auf Radeon RX 6800-Grafikprodukten in Star Citizen nicht korrekt gerendert

Ein schwarzer Bildschirm kann beim Aktivieren und Deaktivieren von Enhanced Sync auftreten, während vsync in einigen Vulkan API-Spielen aktiviert ist

Auf Hybrid-Grafiksystemen kann bei einigen Vulkan-API-Spielen ein schwarzer Bildschirm oder ein Systemstillstand auftreten, wenn Enhanced Sync aktiviert ist

Der Bethesda Launcher kann beim Starten einiger Spiele einen Anwendungsabsturz verursachen

Benutzer können möglicherweise beim ersten Start oder nach einem Zurücksetzen der Einstellungen auf die Werkseinstellungen keine neue Szene im Tab „Radeon Software Streaming“ erstellen

Spielspezifische Leistungsoptimierungsprofile werden möglicherweise nicht geladen, wenn ein globales Leistungsoptimierungsprofil erstellt oder eingestellt wurde

Das Deaktivieren der HDCP-Unterstützung und das Durchführen eines Werksresets und/oder eines Systemneustarts kann manchmal einen Systemabsturz auslösen oder beim Booten hängen bleiben

Epic Games Social Overlay oder Launcher weisen möglicherweise Farbfehler auf

Bei Xuan-Yuan Sword VII kann es zu einem Anwendungsabsturz kommen, wenn DirectX 12-Raytracing auf Radeon RX 6000-Grafikkarten aktiviert ist

In Cyberpunk 2077 kann es zu Farbverfälschungen kommen, wenn Radeon Boost aktiviert ist

Bei Multimonitor-Systemkonfigurationen mit hoher Bildwiederholrate/Auflösung auf Radeon RX Vega-Grafikkarten kann es zu einem Flackern oder einer Beschädigung der Anzeige kommen

Auf einigen TV-Bildschirmen kann es zeitweise zu Audioverlusten oder -ausfällen kommen, wenn Windows Audio auf die Verwendung von 5.1- oder 7.1-Lautsprecherkonfigurationen eingestellt ist

Bekannte Probleme in Version 21.3.1:



Die Schaltflächen „Start“ und „Abbrechen“ im Stresstest für die Leistungsoptimierung verschwinden möglicherweise, wenn die Radeon-Software auf eine kleine Größe eingestellt wird

Bei einer begrenzten Anzahl von Bildschirmen kann sich die bevorzugte Desktop-Auflösung in Windows ändern, wenn der Bildschirm ausgeschaltet wird

Das Aktivieren von vsync in Rocket League und das Einstellen des Spiels auf randlose Vollbilddarstellung kann zu Ruckeln oder zu Geisterbildern (ghosting) führen

Bei Grafikprodukten der Serien Radeon RX 400 und 500 kann bei längerer Videowiedergabe ein TDR auftreten

In einigen Spielen oder Anwendungen kann es zeitweise zu Helligkeitsflackern kommen, wenn Radeon FreeSync aktiviert ist und das Spiel auf die Verwendung von randlosem Vollbild eingestellt ist

Enhanced Sync kann bei einigen Spielen und Systemkonfigurationen einen schwarzen Bildschirm verursachen, wenn es aktiviert ist. Alle Benutzer, bei denen Probleme mit aktiviertem Enhanced Sync auftreten, sollten es als vorübergehende Abhilfe deaktivieren

Der neue Adrenalin-Treiber von AMD in der Version 21.3.1 steht wie gewohnt nicht nur für Windows 10 (64 Bit) zum Download bereit, sondern auch für das etwas betagte Windows 7 (64 Bit) mit mindestens einem installierten Service Pack 1. Auf der Webseite AMDs kann der Treiber inklusive der vollständiger Releasenote herunterladen und installiert werden.