AMD veröffentlicht Radeon Software Adrenalin Version 20.11.1

AMD veröffentlicht pünktlich zum Wochenstart seine neueste Version der Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. Die aktuelle Beta-Version 20.11.1 enthält hauptsächlich eine Vielzahl von Optimierungen für die Spiele Call of Duty Black Ops: Cold War, DiRT 5, Assassins Creed Valhalla und Godfall, zudem werden mit der Aktualisierung eine Reihe von Problemen behoben. Speziell in Godfall (unter DirectX 12) soll eine Radeon-RX-5700-XT-GPU bei hoher Einstellung eine durchschnittlich um 7 % verbesserte FPS-Leistung erzielen als es in vorherigen Treiberversionen der Fall war.

Der neue 430 MB große Adrenalin-Beta-Treiber in der Version 20.11.1 steht nicht nur für Windows 10 (64 Bit) zum Download bereit, sondern auch für das etwas betagte Windows 7 (64 Bit) mit mindestens einem installierten Service Pack 1. Auf der Webseite AMDs kann man den Treiber inklusive der vollständigen Releasenote herunterladen.

Dieser bietet Support für:

DIRT 5

Assassin's Creed Valhalla

GodfallUsing Radeon Software Adrenalin 2020 edition 20.11.1, a Radeon RX 5700 XT GPU offers on average 7% better FPS performance in Godfall (DX12) on the High setting, vs. the previous driver iteration, Radeon Software Adrenalin 2020 edition 20.10.1.RS-348

Call of Duty : Black Ops Cold War

Bekannte Probleme: