GeForce 456.71 WHQL-Treiber von NVIDIA veröffentlicht

Auch wenn NVIDIA es derzeit nicht ganz schafft, seine Anhängerschaft ausreichend mit neuer Hardware zu versorgen, so ist zumindest im Bereich Software - speziell im Treibersektor - immer auf die Kalifornier verlass. In regelmäßigen Abständen veröffentlicht das Unternehmen aktuelle Treiber und Hotfixes um so für mehr Stabilität, Performance und vor allem Spielspaß zu sorgen. Seit gestern steht WHQL-Version 456.71 über NVIDIAs offizieller Homepage zum Download bereit. Der Treiber optimiert nicht nur die PC-Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War, sondern beinhaltet unter anderem auch die Unterstützung von NVIDIA Reflex, einer Technologie die die Latenz des gesamten Systems reduzieren soll.

Darüber hinaus behebt der Treiber Probleme, einschließlich des GPU-Scheduling, das zu einer geringeren Leistung für Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition führt und einen Fehler in G-SYNC-fähigen Spielen, die bei bestimmten Einstellungen einen Schwarzbildschirm im Vollbildmodus auslösen können.

Welche Probleme im Einzelnen gefixt worden sind und an welchen Fehlern und Problemen NVIDIA noch arbeitet, seht Ihr in der folgenden Auflistung:

Behobene Probleme:

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition: Enabling Hardware-accelerated GPU Scheduling results in lower frame rate

G-SYNC: Launching a game in full-screen mode may trigger a black screen on adaptive sync monitors if G-SYNC is enabled

Fortnite (Notebook): The game may crash when using in-game RTX Shadows/Reflection on some notebook configurations

Folgende Fehler unter Windows 7 sind aktuell bekannt:

H-Clone (Notebook): With the integrated graphics processor as the clone source, display settings cannot be changed from the NVIDIA Control Panel

Folgende Fehler unter Windows 10 sind aktuell bekannt:

World of Warcraft Shadowlands: When run at frame rates greater than 60 FPS with high display settings, moving characters display minute twitching/stuttering

Sunset Overdrive: The game may display random green corruption if Depth of Field is enabled from in-game settings

Call of Duty - Warzone: Freestyle does not work

Forza Motorsport 7: The curb may display a black strip during a race on certain tracks

Fortnite: Blue-screen crash occurs pointing to nvlddmkm.sys when playing the game at 4K resolution. To work around, set the resolution to lower than 4k

Zombie Army: Dead War 4 (Ansel/Freestyle): The Ansel & Freestyle tabs are unselectable. You may encounter issues installing the NVIDIA Control Panel from the Windows Store

YouTube: Video playback stutters while scrolling down the YouTube page

G-SYNC: With G-SYNC enabled on some Freesync displays, half of the screen goes black

GeForce RTX 3080/3090: Samsung G9 49" display goes black at 240 Hz

H-Clone (Notebook): With the integrated graphics processor as the clone source, display settings cannot be changed from the NVIDIA Control Panel

Notebook: Some Pascal-based notebooks w/ high refresh rate displays may randomly drop to 60Hz during gameplay

Auf der NVIDIA-Homepage können die kompletten Release-Notes eingesehen und der Treiber wie bereits erwähnt für alle Windows 10-Varianten heruntergeladen werden. Die Betriebssysteme Windows 7 und auch Windows 8 werden ebenso in der 32- und 64-Bit-Variante unterstützt und sind ebenfalls auf der Website des Herstellers verfügbar.