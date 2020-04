Nvidia GeForce 445.98 GRD Hotfix beseitigt Probleme mit Maxwell-Notebooks

Der auf Basis des WHQL-445.87 erschienene GeForce 445.98 GRD-Hotfix behebt vorrangig Probleme mit Notebooks der Maxwell-Reihe. Verschiedenen Meldungen zufolge verursachte der alte Treiber Probleme beim Spielen. So kam es unter anderem zu einer erhöhten GPU-Auslastung und erhöhten Temperaturen, die zu einer reduzierten Akkulaufzeit führten. Treiber-Installationsprobleme der GeForce GTX 1650 sowie unabhängig von der GPU zu hell dargestelltes HDR, gehören ebenso der Vergangenheit an. Auch Spiele profitieren vom GeForce 445.98 GRD. So wird zum einen ein Fehler in F1 2019 behoben bei dem das Spiel komplett abstürzte, zum anderen soll die Stabilität in Overwatch verbessert werden.

Zusammengefasst behebt der Hotfix folgende Probleme:

Problem behoben bei den Notebooks mit GPUs der Maxwell-Generation während des Spiels eine höhere GPU-Auslastung aufwiesen, was zu einer verkürzten Akkulaufzeit und einer höheren Temperatur führte

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Shader-Cache beim Start der App manchmal falsch gelöscht wurde

Problem gelöst bei dem einige Spiele möglicherweise sehr hell erschienen, wenn HDR aktiviert war

Problem behoben das bei der Treiberinstallation der Colorful GeForce GTX 1650 zu abstürzen führte

F1 2019: Das Spiel stürzt nicht mehr sporadisch auf dem Desktop ab

Overwatch: Spielstabilität enorm verbessert

Der Hotfix-Treiber kann wie gewohnt über die Homepage NVIDIAs heruntergeladen und installiert werden.