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Nach langer Entwicklungszeit ist vor Kurzem das Gothic 1 Remake erschienen. Während die Entwickler das Remake mit Patches versorgen, ist schon vor einigen Jahren eine Portierung des Originals für die Nintendo Switch erschienen. Es handelte sich dabei um einen reinen Port mit dem Namen Gothic Classic, der das Spiel von 2001 im Jahr 2023 für die Switch verfügbar machte.

Leider sorgte die Version für einigen Ärger bei den Fans. Gothic hatte schon immer mit etlichen Bugs zu kämpfen, aber die Portierung brachte sogar einige zurück, die auf dem PC bereits behoben waren. Auch angeteaserte Grafikfeatures wurden nicht auf die Konsole gebracht. Nun wurde jedoch Patch 1.03 veröffentlicht. Dieser soll etliche Probleme angehen.

Der Patch konzentriert sich vor allem auf Fehlerbehebungen, Komfortverbesserungen und die Stabilität des Spiels. Besonders die Steuerung wurde an mehreren Stellen überarbeitet. Es wurden auch Schriftarten, Textgrößen, Buchanzeigen und Rechenfehler bei Handelswerten korrigiert. Die Verwaltung von Ausrüstung, Zaubern und Inventargegenständen wurde etwas an den Stil von Gothic 2 angepasst.

Zu den Anpassungen der Steuerung zählen eine Überarbeitung des Bogenmodus der Kamera und der Bewegungssteuerung. Auch am Kampf wurde gefeilt. Waffenziehen, Blocken sowie Zielen wurden verbessert. Zusätzlich wurde ein Target-Lock-System integriert und die Steuerung beim Schwimmen, Tauchen, Klettern und Rückwärtsspringen verbessert. Zudem wurden beschädigte Spielstände und Probleme mit Speicherplätzen korrigiert. Alle Änderungen finden sich auf der offiziellen Webseite.