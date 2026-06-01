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Mit dem kommenden Update 2.1 schlägt Factorio sein letztes Kapitel auf. Entwickler Wube Software hat angekündigt, dass es sich dabei um die letzte große Inhaltserweiterung für die Fabriksimulation handeln wird. Nach der Veröffentlichung soll die aktive Weiterentwicklung des Gameplays beendet werden. Künftige Arbeiten konzentrieren sich dann auf Wartung, Fehlerbehebungen und die Unterstützung der Modding-Community.

Nach Angaben des Studios befindet sich das Spiel inzwischen in einem Zustand, mit dem die Entwickler zufrieden sind. Fortschrittssysteme, Balance und die grundlegenden Spielmechaniken gelten als weitgehend abgeschlossen. Entsprechend wird Update 2.1 keine neuen Planeten, Gegner oder umfangreiche Forschungssysteme mehr einführen.

Stattdessen stehen zahlreiche Detailverbesserungen auf dem Programm. Geplant sind etwa verschiedene Komfortfunktionen, kleinere neue Inhalte sowie technische Optimierungen. Darüber hinaus sollen bekannte Probleme behoben und bestehende Systeme weiter verfeinert werden.

Vor der endgültigen Veröffentlichung wird das Update zunächst in einer geschlossenen Testphase erprobt. Anschließend soll bis Ende Juni eine experimentelle Version bereitgestellt werden, die interessierte Spieler über Steam manuell aktivieren können. Die längere Testphase soll insbesondere Mod-Entwicklern ausreichend Zeit geben, ihre Erweiterungen an die neue Version anzupassen.

Factorio zählt zu den prägendsten Vertretern des Fabriksimulations-Genres. Seit dem Start im Early Access im Jahr 2016 entwickelte das Spiel einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Vollversion erschien 2020 und wurde in den folgenden Jahren kontinuierlich erweitert.

Zuletzt erhielt das Spiel mit dem Add-on "Space Age" und dem dazugehörigen Update 2.0 eine seiner umfangreichsten Erweiterungen. Die Erweiterung führte mehrere neue Planeten ein, die jeweils eigene Produktionsketten, Herausforderungen und Spielmechaniken mitbrachten.

Der Kern des Spiels blieb dabei unverändert: Aus der Vogelperspektive errichten Spieler komplexe Produktionsanlagen, automatisieren Logistikprozesse und optimieren Lieferketten. Hinzu kommt die Verteidigung der eigenen Basis gegen feindliche Kreaturen, was "Factorio" von anderen Genrevertretern unterscheidet.