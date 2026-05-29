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Publisher JanduSoft und das spanische Solo-Entwicklerstudio K148 Game Studio haben den Forensik-Simulator Forensic M.E. Protocol offiziell veröffentlicht. Das Spiel ist ab sofort auf Steam und PlayStation 5 erhältlich. Weitere Plattformen folgen in den kommenden Tagen. Die Xbox-Series-X/S-Version erscheint am 4. Juni inklusive Xbo-Play-Anywhere-Unterstützung. Die Nintendo-Switch-Version folgt am 11. Juni.
Im Mittelpunkt von Forensic M.E. Protocol steht klassische Spurensicherung statt traditioneller Detektivarbeit. Spieler übernehmen die Rolle eines forensischen Ermittlers und müssen insgesamt neun voneinander unabhängige Fälle rekonstruieren. Jede Untersuchung erzählt dabei ihre eigene Geschichte und beinhaltet unterschiedliche Wendungen, Hinweise und Beweise.
Zur Analyse der Tatorte stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Neben chemischen Untersuchungen kommen unter anderem Drohnen und Bodenroboter zum Einsatz. Laut Entwickler soll dabei jedes Detail wichtig sein, da bereits kleine Hinweise den gesamten Fall und damit das Ergebnis verändern können. Forensic M.E. Protocol baut auf ein entschleunigtes Spieltempo. Zeitlimits gibt es nicht und Spieler können sich alle Zeit zur Untersuchung der Tatorte nehmen, die sie benötigen.
Auf Steam ist das Spiel um 20 % reduziert zum Preis von 9,99 Euro erhältlich. Der Standardpreis beträgt entsprechend 12,49 Euro.