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Das Franchise rund um Warhammer boomt seit einigen Jahren. Neben dem eigentlichen Tabletop-Spiel ist eine Amazon-Serie in Planung und auch auf dem digitalen Spielemarkt kann Rechteinhaber Games Workshop sich über Erfolge freuen. So steht das Ende 2024 erschienene Warhammer 40.000: Space Marine 2 auf einem Metascore von 82 und einem User Score von 7,9. Videospiele in diesem Universum gibt es aber schon seit rund 30 Jahren. Bereits in den 90ern erschienen etliche Titel in verschiedenen Genres. Mit Warhammer Classics ist ab sofort eine umfangreiche Neuauflage dieser Warhammer-Videospiele auf Steam verfügbar. Die Initiative wurde vom Publisher SNEG gemeinsam mit Games Workshop ins Leben gerufen und bringt zahlreiche Klassiker der Reihe zurück auf moderne Systeme.

Mit Warhammer Classics werden nun über 20 dieser Titel in überarbeiteter Form erneut zugänglich gemacht. Dabei feiern sieben Spiele ihr Steam-Debüt, während 12 weitere Titel auf die Plattform zurückkehren. Alle Spiele wurden technisch angepasst, sodass sie auf moderner Hardware problemlos laufen, ohne ihr ursprüngliches Gameplay zu verlieren.

Darüber hinaus umfasst die Sammlung weitere Titel aus unterschiedlichen Genres. Über Strategiespiele bis hin zu Action- und Sport-Ablegern wie Blood Bowl ist alles dabei. Mit Warhammer Classics verfolgt SNEG das Ziel, die Retro-Spiele zu erhalten. Viele dieser Titel waren aufgrund veralteter Technik oder fehlender Unterstützung zuvor kaum noch spielbar. Zum Release sind alle Titel für eine begrenzte Zeit vergünstigt erhältlich. Zusätzlich gibt es Bundle-Angebote, die mehrere Klassiker kombinieren. Alle Infos und eine Übersicht der Titel gibt es auf der entsprechenden Steam-Seite. Wer alle Spiele auf einmal kaufen möchte, kann sich das komplett Bundle für 166,05 Euro sichern.



Zu den erstmals auf Steam verfügbaren Titeln gehören unter anderem:

Warhammer: Shadow of the Horned Rat

Final Liberation: Warhammer Epic 40,000

Warhammer 40,000: Chaos Gate

Warhammer 40,000: Rites of War

Warhammer: Dark Omen

Warhammer 40,000: Fire Warrior

Warhammer: Mark of Chaos - Gold Edition

Eine Neuauflage erhalten unter anderem: