Werbung

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass sich eine Veröffentlichung des Rollenspiels Starfield auf einer weiteren Plattform konkretisieren könnte. Mehrere Insiderberichte legen nahe, dass Medienvertreter und Content-Creator in Kürze eine Vorabversion des Spiels auf einer bislang nicht offiziell bestätigten Plattform testen dürfen. Branchenbeobachter gehen davon aus, dass es sich dabei um eine Umsetzung für die PlayStation 5 handeln könnte.

Den entsprechenden Hinweis veröffentlichte der Insider Nash Weedle über X. Demnach sollen ausgewählte Pressevertreter in den kommenden Tagen Zugang zu einer Testversion erhalten. Konkrete technische Details zur angeblichen neuen Plattform nannte er nicht. Da Microsoft seine Spiele zunehmend auch auf konkurrierenden Systemen veröffentlicht, gilt eine Umsetzung für Sonys Konsole als wahrscheinlich. Weitere Informationen stammen vom bekannten Leaker Billbil-kun. Ihm zufolge könnte die Veröffentlichung der PlayStation-Version bereits am 7. April 2026 erfolgen. Vorbestellungen sollen demnach bereits Mitte März starten. Seine Vorhersagen gelten in der Regel als zuverlässig.

Laut den Berichten sind wohl zwei Editionen der PS5-Version vorgesehen. Die Standard Edition soll das Basisspiel enthalten und voraussichtlich für 49,99 Euro angeboten werden. Darüber hinaus wird eine umfangreichere Premium Edition erwartet, deren Preis im PlayStation Store bei rund 69,99 Euro liegen könnte.

Technisch orientiert sich die Premium Edition dabei wahrscheinlich an der bereits bekannten erweiterten Fassung für andere Plattformen. Sie enthält neben dem Hauptspiel auch die Story-Erweiterung Shattered Space. Ergänzend sollen digitale Zusatzinhalte enthalten sein, darunter ein digitales Artbook sowie der offizielle Soundtrack. Zusätzlich soll die Premium Edition virtuelle Währung in Form von 1.000 Creation-Credits enthalten. Diese Credits werden innerhalb des Spiels verwendet, um zusätzliche Inhalte oder Modifikationen über das integrierte Creation-System zu erwerben.

Offizielle Informationen zu einer Umsetzung für die PlayStation 5 stehen derzeit noch aus. Der Entwickler Bethesda Game Studios hat sich bislang weder zu möglichen Testversionen für Medien noch zu den kursierenden Veröffentlichungsgerüchten geäußert. Sollte sich der Termin aber bestätigen, könnten erste Vorschauberichte bereits in den kommenden Wochen erscheinen.