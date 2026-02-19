Werbung

Die Fan-Gruppe OldUnreal hat eine überarbeitete Fassung von Unreal Tournament 2004 veröffentlicht, die den über 20 Jahre alten Arena-Shooter auf modernen PCs wieder lauffähig macht und sogar zeitgemäße Auflösungen sowie 64-Bit-Unterstützung hinzufügt. Das Fan-Projekt umfasst nicht nur einen frischen Installer, sondern auch einen Community-Patch, der das Spiel unter aktuellen Windows-Versionen deutlich stabiler laufen lässt. Dank angepasster OpenGL-3.3-Renderer und aktualisierter Systembibliotheken gehören viele typische Kompatibilitätsprobleme auf neuen Systemen der Vergangenheit an. Für Retro-Fans und LAN-Veteranen ist das eine gute Gelegenheit, den beliebten Multiplayer-Shooter neu aufleben zu lassen.

Besonders interessant: Die Neuauflage bringt UT2004 technisch auf ein Niveau, das der Originalversion nie vergönnt war. Neben Widescreen-Unterstützung werden jetzt auch hohe Auflösungen bis hin zu 4K offiziell unterstützt, inklusive skalierten Menüs und HUD-Elementen. Weiterhin wurden zahlreiche Bugs behoben, die erst mit moderner Hardware, hohen Bildraten oder aktuellen Betriebssystemen sichtbar wurden.

Ziel der Community-Entwickler ist es, das ursprüngliche Spielgefühl zu bewahren, gleichzeitig aber Komfortfunktionen und Optimierungen nachzuliefern, die man heute selbstverständlich erwartet. Der Titel ist damit theoretisch sogar auf einem Raspberry Pi 4 und 5 lauffähig. Die kompletten Releasenotes finden sich auf Github.

Möglich wird das Projekt nicht zuletzt durch das offizielle Einverständnis von Epic Games. Der Publisher hat OldUnreal ausdrücklich erlaubt, Unreal Tournament 2004 technisch zu modernisieren und in dieser überarbeiteten Fassung kostenlos bereitzustellen. Damit bewegt sich die Community-Initiative nicht in einer rechtlichen Grauzone, sondern agiert mit klarer Rückendeckung – gerade vor dem Hintergrund, dass Epic Games die klassischen Unreal-Titel vor einigen Jahren aus den gängigen Stores entfernt hat. Der Installer ist derzeit allerdings noch als Preview-Version gekennzeichnet und lädt die Images zunächst von den eigenen Projektservern und teilweise auch von archive.org herunter.

Damit wird wieder einmal mehr die Hoffnung laut, dass das Beispiel Schule macht: Wenn ein Klassiker wie Unreal Tournament 2004 über eine offiziell geduldete Fan-Neuauflage im Gespräch bleibt, könnten auch andere Publisher ihre alten Multiplayer-Titel für ähnliche Community-Projekte öffnen – statt sie still aus dem Verkauf zu nehmen und verwaisen zu lassen.