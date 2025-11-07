Werbung

Rockstar Games hat eine erneute Verzögerung bei Grand Theft Auto VI verkünden müssen. Statt wie geplant im Mai 2026 soll der Titel nun am 19. November 2026 erscheinen. Ursprünglich war sogar eine Veröffentlichung im Herbst 2025 geplant, sodass wir hier nun schon von der zweiten Verzögerung sprechen. Begründet wird die spätere Veröffentlichung mit weiterem Feinschliff, der notwendig sei.

In einer knappen Mitteilung entschuldigt man sich für die zusätzliche Wartezeit, aber die zusätzlichen Monate würde den Entwicklern die Möglichkeit bieten, das Spiel bis zu einem Grad fertigzustellen, den die Fangemeinde auch erwartet und verdient.

An der Börse kam die Verschiebung nicht gut an – wie vermutlich auch bei denjenigen, die sehnsüchtig auf den sechsten Teil von GTA warten. Die Aktie von Take 2 Interactive, dem Publisher hinter GTA VI, gab um zehn Prozent nach.

Mit dem 19. November trifft Grand Theft Auto VI sicherlich ein gutes Zeitfenster, denn Weihnachten steht dann vor der Tür. Wie sich der Titel technische und inhaltlich schlagen wird, bleibt spannend. Hoffentlich werden die Entwickler die zusätzliche Zeit zu nutzen wissen.

Einblicke in das Spiel bietet vor allem der zweite Trailer. Hier zu sehen sind erste Eindrücke der Spielwelt von Vice City sowie dem Protagonisten-Paar Jason Duval und Lucia Caminos.