Wir kehren zurück zu den Ursprüngen – zur legendären Kampagne aus Halo: Combat Evolved. Dies ist die Geschichte, in der Spieler erstmals den Master Chief kennenlernen, einen Supersoldaten, der die Menschheit im Kampf ums Überleben anführt, und Cortana, die KI, die zu seiner engsten Verbündeten wird. Hier treffen wir zum ersten Mal auf die Allianz, einen außerirdischen Bund, der Krieg gegen die Menschheit führt, und enthüllen das Geheimnis des Halo-Rings – einer uralten Megastruktur, deren Geheimnisse das Schicksal der Galaxie verändern könnten.

Halo: Campaign Evolved wurde vollständig neu gestaltet, um das Original zu ehren und gleichzeitig das Spielerlebnis zu modernisieren. Die gesamte Kampagne kehrt mit jeder Mission zurück, wobei diese durch hochauflösende Grafik und brandneue Zwischensequenzen verbessert wurden. Auch das Gameplay selbst wurde weiterentwickelt – mit flüssigeren Steuerungen und Bewegungen sowie einer optimierten Wegfindung und besserem Kampfgefühl. Der Soundtrack wurde vollständig neu gemastert und das Sounddesign für ein intensiveres Erlebnis überarbeitet.

Das Kampfsystem fühlt sich präziser denn je an, da neun zusätzliche Waffen aus der gesamten Halo-Serie hinzukommen. Es gibt zudem neue Herausforderungen, darunter drei brandneue Vorgeschichten-Missionen mit dem Master Chief und Sgt. Johnson – einem erfahrenen Marine, der schon von Beginn an an Chiefs Seite kämpfte. Diese Missionen spielen vor den Ereignissen von Halo: Combat Evolved und führen neue Umgebungen, Gameplay-Elemente und Charaktere ein.

Fahrzeuge sind nach wie vor ein prägendes Merkmal der Halo-Sandbox, und diesmal bietet das Spiel noch mehr Freiheit zum Chaos stiften. Zum ersten Mal in Halo: CE können feindliche Fahrzeuge gekapert und sogar der gewaltige Wraith-Panzer der Covenant kontrolliert werden. Die Kampagne enthält zudem die bislang größte Auswahl an „Skulls“ – optionale Modifikatoren, mit denen Missionen durch zufällige Waffen, Gegner und Umgebungen immer wieder neu gestaltet werden können. Manche Skulls erhöhen die Schwierigkeit, etwa indem sie das HUD komplett deaktivieren, andere sorgen für unterhaltsame Momente, wie etwa explodierende Konfetti bei Kopfschüssen auf Grunts.