Gemeinsam mit Microsoft arbeitet Entwicklerlegende Hideo Kojima an einem neuen Horrorspiel namens OD Knock. Nun wurde ein erster Teaser-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Einen Termin gibt es noch nicht. Erstmals angekündigt wurde der Titel im Dezember 2023.
OD Knock wird die Unreal Engine in einer noch unbekannten Version verwenden. Aktuell ist die Version 5.6. Im Trailer zu sehen gibt es offenbar echte Spielszenen, die dann in der Unreal Engine gerendert werden. Die Grafik ist äußerst anspruchsvoll. Insbesondere das Gesicht der mutmaßlichen Protagonistin Sophia Lillis, sieht erstaunlich echt aus.
Der "OD Knock"-Trailer wurde während eines Livestreams von Kojima Productions vorgestellt, der sich auf Death Stranding konzentrierte. Neben einem Film von A24 ist ein animiertes Projekt namens "Death Stranding: Mosquito" im selben Universum in Entwicklung. Kojima erwähnte außerdem sein Spieleprojekt Physint, das sich für die PlayStation in der Konzeptphase befindet.
