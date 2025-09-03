Werbung

Activision und Paramount haben offiziell bestätigt, dass ein Call of Duty-Film in Arbeit ist. Damit wird eine der erfolgreichsten Spielereihen der Welt erstmals als Live-Action-Produktion für die Kinoleinwand adaptiert. Paramount übernimmt sowohl die Produktion als auch den weltweiten Vertrieb, während Activision die kreative Grundlage liefert. Noch ist offen, ob der Film auf einem der über 30 Teile der Reihe basiert oder eine eigenständige Geschichte im bekannten Universum erzählt.

Laut einem Bericht von Variety umfasst die Vereinbarung nicht nur den geplanten Film, sondern auch die Möglichkeit, das Franchise künftig um weitere Projekte im Serienformat zu erweitern. Damit könnte Call of Duty mittelfristig zu einem umfassenden Film- und TV-Universum ausgebaut werden.

Paramount-CEO David Ellison bezeichnete die Ankündigung als persönlichen Meilenstein. Er selbst sei seit den Anfängen der Reihe begeisterter Spieler und habe unzählige Stunden mit Titeln wie Modern Warfare und Black Ops verbracht. Nun die Verantwortung zu tragen, diese Welt ins Kino zu bringen, sei für ihn Ehre und Verpflichtung zugleich.

Auch Activisions Präsident Rob Kostich sieht in der Zusammenarbeit einen logischen Schritt. Call of Duty habe seit jeher durch intensive Action und eindrucksvolle Geschichten weltweit Millionen Menschen verbunden. Diese Qualitäten wolle man nun auf die Leinwand übertragen und dabei dem treu bleiben, was die Serie erfolgreich gemacht hat.

Ein Veröffentlichungstermin oder Details zur Handlung wurden bislang nicht genannt. Auch ob bekannte Figuren aus den Spielen sich in dem Film wiederfinden werden ist noch unbekannt. Klar ist jedoch, dass beide Unternehmen ambitionierte Pläne verfolgen, um die Marke Call of Duty auch jenseits des Gaming-Sektors fest zu etablieren.

Damit knüpfen Activision und Paramount an den Trend an, populäre Spielemarken in andere Medien zu übertragen. Vergleichbare Produktionen, wie Fallout oder The Last of Us, feierten zuletzt als Serie beachtliche Erfolge.