Gameplay zu The Witcher 4 in der Unreal Engine 5 gezeigt

Auf dem Unreal Fest in Orlando haben CD PROJEKT RED und Epic Games ein Live-Gameplay von The Witcher 4 gezeigt. Anstatt eines Cinematic-Trailers gab es also echte Gameszenen aus dem aktuellen Stand der Entwicklung zu sehen. Vor allem ging es dabei um die Darstellung mittels Unreal Engine 5.6, die hier aktuell zum Einsatz kommt. Gezeigt wurde das Gameplay auf einer PlayStation 5 in 60 FPS mit unbekannter Auflösungs-Skalierung.

Zu sehen ist, wie Ciri als Protagonistin, die sich durch einen dichten Wald zum Ort Valdrest bewegt und dort mit Charakteren kommuniziert. Einen besonderen Fokus legen die Macher von The Witcher auf Kelpie – dem Begleiter von Ciri, einem Pferd, welches besonders realistisch dargestellt werden soll. Eine dichte Atmosphäre, realistische Beleuchtungs- und Schatteneffekte, Animationen von Tieren und Menschen – in all diesen Punkten will sich CD PROJEKT RED im Vergleich zur bisher verwendeten REDengine weiterentwickelt haben.

60 FPS auf einer PlayStation 5 zu erreichen, ist sicherlich eine der Zielvorgaben der Macher von The Witcher 4. Eine PlayStation 5 Pro oder gar High-End-PC-Hardware dürfte aber in der Lage sein, in Sachen Auflösung und Effektdichte noch einmal etwas mehr zu leisten.

Zu The Witcher 4 gibt es noch keinen Erscheinungstermin und selbst wenn CD PROJEKT RED diesen nun nennen würde, könnte man sich sicher sein, dass dieser wohl kaum gehalten wird. Also tun die Macher gut daran, sich dahingehend weiterhin nicht zu äußern.

Die ganze Keynote des Unreal Fest findet ihr unten eingebunden. Mit The Witcher 4 geht es ab Minute 33 los.