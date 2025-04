Werbung

Bereits im Februar 2025 wurde bekannt gegeben, dass für Kingdom Come Deliverance 2 insgesamt drei Story-DLCs geplant sind. Dies ließ Entwickler Warhorse vermelden. Bislang waren überwiegend nur die Namen der Erweiterungen veröffentlicht worden. Nun gibt es nähere Informationen zum ersten großen Story-Addon namens Tödliche Pinsel.

Die Erweiterung soll schon im Mai veröffentlicht werden. Gemeinsam mit dem DLC wird auch der nächste große Patch, Patch 1.3, veröffentlicht. Storytechnisch geht es bei den neuen Inhalten um einen ominösen Künstler. Da dieser gerade eine künstlerische Blockade hat und es ihm an Ideen für sein nächstes Kunstwerk fehlt, wendet er sich an uns beziehungsweise Protagonist Heinrich. Wer die neue Questreihe rund um den Malermeister Voyta starten möchte, muss den NPC in Burg Trosky aufsuchen. Das Starten des DLCs ist jederzeit möglich. Dazu muss kein bestimmter Abschnitt der Geschichte erreicht oder komplettiert werden.

Die bereits bekannten Artworks und auch der Name lassen bereits vermuten, dass hinter der Story noch mehr steckt. So hat das Ankündigungsbild starke Shakespeare-Anleihen, da es den Maler und Heinrich in einer Mondnacht zeigt, während der Maler einen Schädel in der Hand hält. Neben der neuen Storyline kommt auch die Fähigkeit ins Spiel, Heinrichs Schilde mit eigens entworfenen Wappen zu verzieren. Die verschiedenen Motive dafür schalten sich im Spielverlauf frei. Farben und Motive lassen sich frei kombinieren.

Neben diesen Inhalten, die Bestandteil des kostenpflichtigen DLCs sind, wird Patch 1.3 auch kostenfreie Inhalte ins Spiel bringen. Diese sind für alle Käufer des Hauptspiels verfügbar. Dazu zählen die bereits aus Teil 1 bekannten Pferderennen. Zudem wird es die üblichen Balancing-Anpassungen und Bugfixes geben. Ein exaktes Release-Datum gibt es leider noch nicht. Die Dateien sollen Mitte bis Ende Mai online gehen.