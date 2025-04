Werbung

Am Wochenende fand die GG Bavaria in der kleinen Olympiahalle in München statt. Vom 29. bis 30. März 2025 konnten Gaming-Interessierte einen Blick auf die neuesten Entwicklungen der bayrischen Indie-Branche werfen. Erstmalig gab es in diesem Jahr auch einen Presse- beziehungsweise Businesstag. Am 28. März gab es die Möglichkeit, sich zum gemeinsamen Netzwerken zu treffen oder an Expertenvorträgen teilzunehmen. Samstag und Sonntag stand die Messe dann allen Interessierten offen.

Auch wir haben der Messe einen Besuch abgestattet und uns am Wochenende einen eigenen Eindruck verschafft. Die Veranstalter vermelden, dass man in diesem Jahr mit 6.200 Besuchern einen neuen Rekord aufgestellt hat. Das Programm vor Ort sollte an allen Tagen für Unterhaltung sorgen. Dabei ging es nicht nur um das Schwerpunkt-Thema Games. Auf der Bühne gab es neben verschiedenen Vorträgen auch einen Cosplay-Wettbewerb und ein Live-Pen-&-Paper, bei dem sich die Spieler auf die Suche nach der Außerwählten in einer Fantasy-Welt machten.

Das Career-Center sollte besonders Berufseinsteigern hier Perspektiven aufzeigen, wie man eine Ausbildung in der Games-Branche starten kann. Neben Arbeitgebern stellten sich auch Hochschulen vor, die Studiengänge mit Games-Bezug anbieten. In der Artist-Area präsentierten Künstler den Besuchern ihre Werke. Kleinere Shops boten 3D-Drucke und Retro-Spiele an.

Das Highlight der Messe war natürlich die Ausstellungsfläche der Indie-Entwickler. Auch ein großer Publisher befand sich vor Ort. GIANTS Software, bekannt für den Farming Simulator stellte den neuesten Serienableger vor Ort vor. Natürlich konnten Besucher die meisten Titel auch bereits anspielen. Für Aufbau-Fans gab es vor Ort gleich mehrere Ausblicke auf kommende Spiele. In Aquapark Tycoon kann man das Badeparadies seiner Träume schaffen, während es in Zombie Cure Lab darum geht, ein riesiges Labor zu schaffen, das die Menschheit vor dem Zombievirus bewahren soll. Vor Ort hat uns besonders Uncured von EndRealm gefallen. Das Spiel orientiert sich an Vorbildern wie Dead Cells. Der 2D-Roguelite-Plattformer hat noch kein Release-Datum, auf Steam gibt es aber schon eine spielbare Demo.