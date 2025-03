Werbung

Seit der Übernahme durch Disney hat das Star-Wars-Franchise immer wieder Probleme mit seinen neuesten Auskopplungen. So haben nicht nur einige der neueren Serien Probleme mit der Rezeption, auch für die Spiele in der Welt um Darth Vader und Co läuft es nicht immer gut. So konnte der AAA-Titel Star Wars: Outlaws nicht wirklich überzeugen. Auch um die kleinere Auskopplung Star Wars: Hunters, die von Zynga für die Nintendo Switch, iOS und Android erschienen ist, steht es nicht gut.

Das Spiel wurde erst am 4. Juni 2024 veröffentlicht. Dennoch steht nun bereits das Aus für den Titel bevor. Am 15. April 2025 wird das letzte Inhaltsupdate erscheinen und am 1. Oktober 2025 werden die Server des Spiels endgültig abgeschaltet. Dies geben die Entwickler in einem entsprechenden Statement auf ihrer Webseite bekannt. Darin bedanken sie sich auch bei den Spielern. Informationen darüber, warum die Server abgeschaltet werden, gibt der Text keine.

Während andere Titel, die eingestellt werden, teilweise Ingame-Käufe erstatten, erfolgt hier eine klare Absage an diese Möglichkeit. Spieler erhalten keine Entschädigung für bereits gekaufte Gegenstände. Die Möglichkeit, neue Käufe zu tätigen, bleibt noch bis zum letzten großen Update am 15. April 2025 bestehen. Wer bis dahin Geld im Spiel ausgibt, wird auch für diese Käufe nicht entschädigt werden. Alle gekauften und freigespielten Inhalte sind spätestens mit der Abschaltung der Server am 1. Oktober hinfällig.