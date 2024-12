Werbung

Wie Warhorse Studios über X bekannt gegeben hat, wird der Release-Termin von Kingdom Come Deliverance 2 um eine Woche vorverlegt. Noch im vergangenen August verschob der Entwickler das Spiel von diesem Jahr auf den 11. Februar 2025. Nun soll das Spiel aber schon bereits am 4. Februar erscheinen. Laut dem Warhorse Global PR Manager Tobias Stolz-Zwilling ist der Grund dafür, dass Kingdom Come Deliverance 2 mittlerweile komplett fertig entwickelt sei und sich in den "letzten Zügen der Optimierungen und der Fehlerbehebung" befinde.

Neben PC- und Konsolenspezifikationen hat Warhorse einen brandneuen Story-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Stolz-Zwilling bestätigte zudem, dass der Titel PS5 Pro Enhanced sein und Qualitäts- und Performance-Modi auf Xbox Series X/S und PS5 bieten werde.

Kingdom Come: Deliverance 2 ist ein Open-World-Action-RPG, das während eines Bürgerkriegs im Böhmen des 15. Jahrhunderts spielt. Es soll dabei nahtlos an die Vorgeschichte des ersten Teils anknüpfen und dessen spielerische Ansätze fortführen, bei denen eine eher historische Darstellung des Spätmittelalters im Vordergrund steht, und auf Fantasie-Elemente beinahe komplett verzichtet wird.