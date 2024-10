Werbung

Activision hat den Launch-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6 veröffentlicht. Der Trailer will dabei noch einmal verdeutlichen, dass mit dem neuen Teil der Serie auch Singleplayer-Fans voll auf ihre Kosten kommen sollen.

Das neue Call of Duty-Spiel mit Kampagne, Multiplayer- und Zombies-Modus erscheint am 25. Oktober 2024 und wird für Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 und PC erhältlich sein. Black Ops 6 wird außerdem der erste Call of Duty-Titel sein, der am ersten Tag über Game Pass erhältlich sein wird.

Die Szenen aus dem Trailer geben dabei einen Einblick in die filmreif inszenierte Kampagne. Die fiktive Story spielt in frühen 1990er Jahren. Maßgeblich für die Geschichte ist eine geheime Verschwörung, in deren Rahmen eine dunkle Macht die US-Regierung infiltriert hat.

In der Beschreibung heißt es: "Wer im Wege steht, wird als Verräter gebrandmarkt, weshalb die Spieler:innen gezwungen sind, zum ersten Mal abtrünnig zu werden und gegen genau das System zu kämpfen, das sie erschaffen hat. Nichts ist, wie es scheint, und die Wahrheit ist möglicherweise nur schwer zu ergründen, sodass ihr immer tiefer in Intrigen, Misstrauen und dramatische psychologische Enthüllungen hineingezogen werdet."

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Activision hat vor auch kurzem bestätigt, dass es keinen frühzeitigen Zugang zur Black Ops 6-Kampagne geben wird, wie es bei den letzten Teilen der Serie noch der Fall war. Zum Start wird Black Ops 6 16 Multiplayer-Karten haben, darunter zwölf 6v6-Karten und vier Strike-Karten, die 2v2 oder 6v6 gespielt werden können. Außerdem kehrt das traditionelle Prestige-System zurück.

Das Spiel führt auch ein neues System namens Omnimovement ein, mit dem die Spieler Bewegungsmechaniken wie Laufen, Rutschen, Springen und Tauchen in jede Richtung nutzen können. Black Ops 6 wird die Rückkehr der rundenbasierten Zombies mit zwei brandneuen Karten bieten, die zum Start verfügbar sind. Zum ersten Mal können Spieler Solo-Zombiespiele jederzeit speichern, solange sie über volle Gesundheit verfügen.