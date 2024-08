Werbung

In den letzten Jahren erfreuen sich Karten- und Brettspiele einer immer größeren Beliebtheit. Während es bis zur Spiel in Essen noch einige Wochen dauert, konnten Besucher der Gamescom sich dieses Jahr über einen neuen Bereich auf der Messe freuen. In diesem Jahr gab es zum ersten Mal die sogenannte Cards and Boards Area.

Im Entertainment-Bereich wurde die Area als Teil von Halle 5.2 eingerichtet. Damit lag sie direkt neben dem Merch-Areal und nahm ungefähr ein Viertel der Halle ein. Besonders Kartenspiele machten einen großen Teil des Angebotes aus. Vor allem die Stände der großen Klassiker wie Magic The Gathering und Yu-Gi-Oh! zogen die Besucher an. Ebenso beliebt war natürlich der Stand rund um das neue Lorcana von Disney.

Auch einige Bücher und vor allem Comics wurden in der Cards and Boards Area ausgestellt. Darunter vor allem Werke rund um Gaming-Influencer wie die Horde-Comics von Gronkh oder die Biografie von Gnu. Ebenfalls sehr beliebt in den letzten Jahren sind Pen and Paper Spiele. Auch Urgestein Das Schwarze Auge, kurz DSA, war mit einem Stand vor Ort. Direkt daneben das Angebot von Dungeons and Dragons. Auch das neuere Avatar Legends wurde ausgestellt und konnte vor Ort an einem kleinen Tisch gespielt werden. Das Rollenspiel im Universum von Avatar The Last Airbender ist vor allem durch die Spielrunden von Autorin und Streamerin Liza Grimm bekannt. Auch andere große Franchises bieten mittlerweile Papier-Abenteuer an. Darunter auch Fallout und Dune.

An den verbliebenen Ständen gab es noch die versprochenen Brett- und Tabletop-Spiele. Der Fokus der Angebote lag auch klar auf den analogen Umsetzungen digitaler Spiele. Interessierte konnten die Brettspiel-Umsetzungen von Assassin's Creed, This War of Mine und derlei anspielen und bei Gefallen auch gleich vor Ort kaufen. Die neue Area war eine gute Idee, könnte im nächsten Jahr aber mehr auf neue Titel und mehr Anspielstationen setzen.