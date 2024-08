Werbung

Die Öffnung von iOS für alternative Marktplätze durch den Digital Markets Act der EU ermöglichte es nach langem Rechtsstreit nun auch Epic Games, seine Spiele auf iOS-Geräte (und iPadOS) zu bringen. Der Epic Games Store ist nun seitens Apple abgesegnet worden und kann nach einer Abfrage in iOS installiert werden. Darin kann dann wiederum der Download von Fortnite und weiteren Spielen erfolgen – wie Rocket League Sideswipe.

Fortnite aber bleibt das Flaggschiff für Epic Games und soll bald auch in den weiteren alternativen App-Stores wie dem AltStore PAL und Aptoide zur Verfügung stehen. Damit diese sich die Gebühren seitens Apple leisten können, hat Epic Games beiden eine Spende zukommen lassen.

Hat man sämtlichen Bedingungen von iOS und dem Epic Games Store zugestimmt, beginnt der Download von Fortnite, der etwa 13,3 GB groß ist. Der entsprechende Speicherplatz sollte also vorhanden sein. Danach kann man ein neues Benutzerkonto anlegen oder sich mit seinem bestehenden Konto anmelden.

Epic gegen Apple und Google

Den alternativen App-Store gibt es aktuell jedoch nur in der EU, während dieser zum Beispiel in den USA nicht verfügbar ist. Aktuell befindet sich Epic Games mit Apple und Google in Rechtstreitigkeiten. Die juristischen Auseinandersetzungen sind nur für den Digital Markets Act der EU abgeschlossen.

Anders als in der EU hat Epic Games in den USA seine US-Kartellklagen gegen Apple bisher nicht durchsetzen können – gegen Google hingegen schon. Nun muss aber noch festgelegt werden, welche Änderungen Google im Play Store vornehmen muss. Epic-Gründer Tim Sweeney sieht die Verfügbarkeit der eigenen Inhalte in den alternativen App-Stores nur als ersten Schritt: