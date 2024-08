Werbung

Laut einem Interview mit der BBC plant die Gruppe um Team Folon die Gründung eines eigenen Indie-Games-Studios. Demnach möchte Team Folon den Übergang von einer Gruppe freiwilliger Mod-Entwickler zu einem richtigen Indie-Studio vollziehen.

Die Entwickler von Fallout London beabsichtigen zudem, Stabilitäts-Updates für die kürzlich veröffentlichte Fallout 4: Game of the Year Edition-Mod sowie zusätzliche Inhalte als Teil eines größeren Patches zu veröffentlichen, der möglicherweise noch in diesem Jahr erscheinen wird.

"Fallout London wird so lange fortgesetzt, bis wir im Grunde alle Inhalte haben, die wir für die Veröffentlichung kürzen mussten. Also haben wir ein weiteres Ende, das Wild-Card-Ende genannt wird, das in einem der zukünftigen Patches erscheinen wird", sagte Dean Carter von Team Folon.

Nachdem die noch offenen Punkte auf der To-Do-Liste abgehakt sind, wird das Projekt Fallout London dann beendet. "Denn so sehr ich auch die Tatsache liebe, dass dies ein kostenloses Projekt ist, das wir der ganzen Gemeinschaft kostenlos anbieten können, kostenlos bezahlt unsere Rechnungen nicht", so Carter.

Mithilfe der Spenden, die durch das Projekt eingegangen sind, soll dann die Gründung einer Indie-Games-Firma fokussiert werden.

Nach jahrelanger Entwicklung wurde Fallout London am 25. Juli 2024 veröffentlicht. Laut GOG wurde Fallout London in den ersten 24 Stunden über 500.000 Mal heruntergeladen und ist damit das am schnellsten heruntergeladene Spiel auf GOG überhaupt.