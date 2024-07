Werbung

Mit den Worten "Really, again?" kündigt der Entwickler von Stalker 2 die erneute Verschiebung des Spiels in einem Video an. Zuletzt sollte Stalker 2 noch am 5. September erscheinen, der neue Termin ist der 20. November. Hinsichtlich der Hintergründe geht der Entwickler GSC Game World nicht ins Detail. Es wird lediglich auf das Beheben von Fehlern eingegangen.

"Wir wissen, dass du vielleicht müde vom Warten bist, und wir schätzen deine Geduld wirklich. Diese zusätzlichen zwei Monate geben uns die Möglichkeit, mehr 'unerwartete Anomalien' (oder einfach 'Bugs', wie du sie nennst) zu beheben. Wir sind immer dankbar für deine fortwährende Unterstützung und dein Verständnis - es bedeutet uns sehr viel. Wir sind genauso gespannt wie du darauf, das Spiel endlich zu veröffentlichen und dass du es selbst erleben kannst", so Yevhen Grygorovych, Game Director bei GSC Game World.

Um den Fans aber einen Vorgeschmack auf das zu geben, was sie erwartet, kündigt der Entwickler ein Stalker 2 - Developer Deep Dive Video an, welches am 12. August auf den Xbox Medienkanälen veröffentlicht wird.

Dieses soll exklusive Interviews, viel neues Bildmaterial und einen vollständigen Video-Walkthrough zu einer der Spielquests enthalten. Es soll den Stalker-Fans ein umfassendes Verständnis dafür vermitteln, wie das Spiel gespielt wird und letztlich aussieht.

Der genaue Zeitplan für die Veröffentlichung von Stalker 2 ist seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 ungewiss. Damals hatte GSC Game World seinen Sitz in Kiew, ist aber inzwischen teilweise in die Tschechische Republik umgezogen. Stalker 2 wird für Xbox Series X/S und PC erscheinen und ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar sein.