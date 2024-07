Werbung

2K hat zwar bestätigt, dass sich das nächste BioShock-Spiel in Entwicklung befinde, bisher fehlte jedoch jegliches Lebenszeichen. Nun macht im Internet ein Bild des noch mitten in der Entwicklung befindlichen "BioShock 4" (sofern es so heißen wird) die Runde und gewährt einen frühen Einblick in das UI-Design des Spiels.

Das Bild wurde MP1ST zugespielt und stammt laut eigenen Angaben von einem 2K Visual Effects Artist, der aus Gründen des Datenschutzes nicht genannt wurde.

Auf dem Bild ist der Codename "Parkside" zu sehen, auf den der Journalist Colin Moriarty bereits im Jahr 2021 hinwies, als er angebliche Details zum neuen BioShock-Spiel enthüllte, darunter auch den Schauplatz. 2K gab erstmals im Dezember 2019 bekannt, dass die Arbeiten an einem neuen Teil der BioShock-Reihe begonnen haben, hielt sich aber in den vergangenen Jahren bedeckt, was das Projekt angeht. Laut den Quellen soll das Spiel in einer antarktischen Stadt namens Borealis aus den 1960er Jahren spielen.

Das Spiel wird von 2Ks neuem Studio Cloud Chamber entwickelt, das eigens für das Projekt in 2Ks Hauptquartier in der San Francisco Bay Area in Kalifornien sowie in Montréal, Québec, gegründet wurde. Zum Team von Cloud Chamber gehören dabei eine Reihe von BioShock-Veteranen, darunter Design Director Jonathan Pelling und Creative Director Hoagy de la Plante.

Pelling war auch einer der Designer des Originalspiels und Kreativdirektor des 2K-Australien-Teams, das an der Entwicklung der schwebenden Welt Columbia von Infinite beteiligt war, während de la Plante am Original-BioShock in verschiedenen Bereichen wie Leveldesign, Kunst und Programmierung beteiligt war. Der ursprüngliche BioShock-Regisseur Ken Levine ist nicht am neuen Spiel beteiligt. Er arbeitet an Judas, dem Debüt-Titel des befreundeten 2K-Studios Ghost Story Games, das Levine nach der Schließung von BioShock- und BioShock Infinite-Entwickler Irrational Games gegründet hat.