Diablo 4 feierte am 6. Juni 2024 den ersten Geburtstag. Mit dem Patch 1.4.0 wurde das Item-System mit der Härtung- (Tempering) und Vollendung-Mechanik (Masterworking) umfangreich umgestaltet. Und gestern wurde die erste Erweiterung für Diablo 4 offiziell angekündigt und wird ab dem 8. Oktober verfügbar sein. Zu erwarten sind eine neue Klasse, eine neue Region, eine neue Kampagne, die Anheuerung von Söldnern, neuer PvE-Coop-Endgame-Inhalt und diverse weitere Erweiterungen für das Grundspiel von Diablo 4.

Die erste Erweiterung für Diablo 4 wird den Titel "Vessel of Hatred" (Gefäß des Hasses) tragen und umfasst eine Menge an Neuerungen. Angefangen mit einer völlig neuen Klasse, die es im Diablo-Franchise bisher nicht gab wird Einzug halten. Die Rede ist von den Geistgeborenen (Spiritborn), die besonders im Bereich der mystischen Synergien gegen das Böse aus der Hölle entgegentreten möchten, die sich in der neuen Region Nahantu erwecken lassen. Die detaillierte Vorstellung der neuen Klasse erfolgt durch Blizzard am 18. Juli.

Nahantu als neue Region umfasst ein riesiges Dschungel-Gebiet mit Ruinen, neuen Städten, Dungeons und auch neuen Stützpunkten. Die Kampagne von Diablo 4 wird um einen weiteren Akt erweitert. Der aus Diablo 2 bekannte Gegner Mephisto kehrt in Diablo 4 zurück und hat einen teuflischen Plan. Neyrelle begibt sich im tiefen Dschungel auf die Suche nach den Mysterien.

Diablo 4: Vessel of Hatred Editionen Edition Diablo 4

Erweiterungspaket

Diablo 4:

Vessel of Hatred

Standard-Edition

Diablo 4:

Vessel of Hatred

Deluxe-Edition

Diablo 4:

Vessel of Hatred

Ultimate-Edition

Preis 69,99 Euro 39,99 Euro 59,99 Euro 89,99 Euro Diablo 4 Addon: Vessel of Hatred ✓ ✓ ✓ ✓ Rüstung für Geistgeborene:

"Nahantu-Schleierwandler" - - ✓ ✓ Diablo 4: Grundspiel Sofort-Freischaltung - - - Alkor, Schneeleopardengefährte

(Vorverkaufsbonus) Sofort-Freischaltung Sofort-Freischaltung Sofort-Freischaltung Sofort-Freischaltung Legendärer Edelstein:

"Mutters Klage" für Diablo Immortal

(Vorverkaufsbonus) Sofort-Freischaltung Sofort-Freischaltung Sofort-Freischaltung Sofort-Freischaltung Hundegefährte: "Hratli" - - Sofort-Freischaltung Sofort-Freischaltung Paket:

Nahantu-Kriegskatzenreittier

und -rüstung - - Sofort-Freischaltung Sofort-Freischaltung Eine Marke für den

Premium-Battle Pass - - Sofort-Freischaltung Sofort-Freischaltung 3.000 Platin - - - Sofort-Freischaltung Tigergefährte: "Natalya" - - - Sofort-Freischaltung Rüstungspaket: "Nahantu: Ausgegraben"

(Rüstungssets für 5 Klassen) - - - Sofort-Freischaltung Flügel des Glaubens (Kosmetisch) - - - Sofort-Freischaltung Nahantu-Stadtportal - - - Sofort-Freischaltung

Mit den Söldnern kehren die kämpfenden Begleiter zurück und können wohl auch mit Items ausgestattet werden und höhere Stufen erreichen, um ebenfalls stärker zu werden. Gerade für das wichtige Endgame kommt mit dem Addon eine neue PvE-Coop-Aktivität in das Spiel und wird von Blizzard als erster seiner Art in Diablo beschrieben. Ob es sich hierbei um einen Raid handelt, ist anhand der Infos nicht ersichtlich.

Auch am Grundspiel wird Blizzard Verbesserungen einführen. Für alle bestehenden Klassen wird es neue Fertigkeiten, zusätzliche Paragontafeln und legendäre Glyphen geben. Dies wird natürlich neue Builds ermöglichen. Bereits jetzt mit dem verfügbaren Patch 1.4.2 sind die kleinen Pets in Diablo 4 enthalten, die für den Spieler das Gold und die Materialen automatisch einsammeln. Dies kennt man bereits aus Diablo 3.

Das Addon ist ab 39,99 Euro vorbestellbar

Die Erweiterung für Diablo 4 wird es in drei Editionen geben. Die Standard-Version wird von Blizzard mit 39,99 Euro bepreist und beinhaltet neben dem Addon selbst einen Schneeleoparden als Pet und den legendären Edelstein "Mutters Klage" für Diablo Immortal. Für 59,99 Euro kann die Deluxe-Edition erworben werden, die als Ergänzung den Hundegefährten "Hratli", das Nahantu-Kriegsreittier inklusive Rüstung sowie eine Marke für den Premium-Battlepass beinhaltet.

Die große Ultimate-Edition kommt oben drauf mit 3.000 Platin (Ingame-Währung), dem Tigergefährten "Natalya", dem Rüstungspaket "Nahantu: Ausgegraben" für fünf Klassen, den kosmetischen Flügel des Glaubens sowie mit dem Nahantu-Stadtportal. Die Diablo-4-Erweiterung Vessel of Hatred ist ab sofort für den PC auf Steam und Battle.net und auch für die XBox One, XBox Series S/X sowie für die PlayStation 4 und PlayStation 5 vorbestellbar. Wer Diablo 4 noch gar nicht erworben hat, kann mit dem Erweiterungspaket das Grundspiel und die Erweiterung zu einem Preis von 69,99 Euro erwerben.

Am 8. Oktober hat Blizzard die Veröffentlichung von Diablo 4: Vessel of Hatred fest eingeplant und somit möchte das Unternehmen für die Aktionäre noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen.