Im Juni 2023 erschien das Indie-Spiel Dave the Diver zunächst für PC. Nach dem unerwarteten Erfolg des Titels wurde es im April 2024 schließlich auch für Nintendo Switch und PlayStation 5 veröffentlicht. Im Spiel geht es um Dave, einen erfahrenen Taucher, der im sogenannten Blue Hole Jagd auf Monster und Fische macht, die die besten Zutaten für sein Sushi-Restaurant liefern. Nun wurde ein kostenloser DLC angekündigt, der ein ungewöhnliches Cross-Over ins Spiel bringen wird.

Dieses Jahr markiert nämlich das 70-jährige Jubiläum des Godzilla-Franchise. Zu diesem Anlass taucht Godzilla, der Monarch der Monster, in den Tiefen des Blue Hole auf und hat somit einen historischen Auftritt in der Welt von Dave the Diver. Spieler und Fans können sich auf eine Begegnung mit dem furchteinflößenden Godzilla vorbereiten, der am 23. Mai zum Download erscheint. Die G-Force, eine gemeinsame internationale Militärorganisation der Vereinten Nationen und der Japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte, hat den Auftrag, die Menschheit zu schützen und den Weltfrieden zu bewahren. Sie folgen Godzillas Spur und finden dadurch ebenfalls ihren Weg in die Welt um das Blue Hole.

Im neuen Godzilla-DLC beginnt für die Spieler ein aufregendes Abenteuer, bei dem sie sich auf eine Verfolgungsjagd mit Ebirah, dem Tiefsee-Kaiju aus dem Film von 1966, einlassen. In den Tiefen des Ozeans müssen die Spieler Ebirahs Angriffen entgehen, während die Kreatur das U-Boot mit Dave und Miki unerbittlich verfolgt. Dave lässt im DLC seine übliche Ausrüstung zurück und geht an Bord des G-Force-U-Boots, um Ebirah direkt zu begegnen.



Die große Frage bleibt, auf wessen Seite Godzilla letztendlich stehen wird. Fans der Riesen-Echse wissen, dass er zwar große Zerstörung verursacht wenn er kämpft, aber eigentlich immer versucht, den Planeten gegen bösartige Monster zu verteidigen.

Dave the Diver kostet 19,99 Euro auf Steam. Es wurde 2023 bei den Steam Awards ausgezeichnet. Der DLC rund um Godzilla erscheint am 23. Mai 2024 als kostenloser Download.