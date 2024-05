Werbung

Zur Vorstellung des ersten Trailers zu GTA VI wollte sich Take-Two nur auf das Jahr 2025 als Erscheiungstermin festlegen. Im Rahmen der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen veröffentlichte der Publisher eine Liste an Spielen, die in der näheren Zukunft, sprich im Rest von 2024 und 2025 erscheinen sollen.

Darunter sind die Mobile-Games Star Wars Hunters, Game of Thrones: Legends sowie die Konsolen- und PC-Titel Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game und eben Grand Theft Auto VI.

Allerdings gibt es auch einen kleinen Wehrmutstropfen, denn für 2025 genannt wird die Veröffentlichung nur die für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version wird hier nicht genannt.