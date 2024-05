Werbung

Auch wenn medial im Moment Fallout stärker im Fokus steht, so widmet Bethesda derzeit seine Aufmerksamkeit noch aktiv Starfield. Das Unternehmen hat daher auch das nächste Update für das Spiel vorgestellt, welches unter anderem detaillierte Karten zur verbesserten Orientierung und einen neuen Schwierigkeitsgrad enthält.

Die Verbesserungen an den Karten kommen dabei Starfield-Spieler auf allen Plattformen zu Gute. Die Spieler sollen so nun Markierungen für wichtige Orte in großen Städten einblenden lassen können, wie etwa für Geschäfte oder Missionsorte.

Ebenfalls auf allen Plattformen wird Bethesda Änderungen an den Schwierigkeitsgraden vornehmen. Für Spieler die sich eine besondere Herausforderung wünschen, führt der Entwickler den neuen Schwierigkeitsgrad "Extrem" ein, welcher nun die höchste Schwierigkeitsstufe des Spiels darstellt. Auch sollen sich die Schwierigkeitsgrade von da an feiner einstellen lassen, sodass Kämpfen an der Planetenoberfläche etwa deutlich herausfordernder sein können als Gefechten im All mittels Raumschiff.

Mit dem Update wird auch ein neuer Leistungsmodus in das Spiel für die Xbox Series X eingebaut. Dieser soll dann konstante 60 FPS auf der Konsole ermöglichen - statt der üblichen 30 FPS. Diese neue Wahlmöglichkeit bleibt allerdings der Series X vorbehalten, die Xbox Series S bekommt diesen Modus nicht. Für Spieler mit einem VRR-Displays soll es zudem eine 40-FPS-Option geben. Bei der Einstellung "Leistung" werden die interne Auflösung und die Details für Spezialeffekte, Beleuchtung und Menschenmengen reduziert.

Bethesda verriet außerdem, dass das Studio aktuell an einem neuen Fahrzeug arbeitet, damit die Planeten schneller erkundet werden können. Wann dieses seinen Weg ins Spiel findet ist zurzeit allerdings noch unklar.

Die finale Version des Updates inklusive der Änderungen für die Xbox Series X wird voraussichtlich am 15. Mai 2024 erscheinen. Gegen Ende 2024 dürfte dann wahrscheinlich auch die erste und bereits angekündigte Erweiterung Shattered Space ihr Debüt geben.