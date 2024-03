Werbung

Microsoft tut sich mit seinem eigenem Spielestreaming-Angebot "Xbox Cloud Gaming" seit der ersten Ankündigung vor gut zwei Jahren schwer. Nun hat der Konzern zumindest eine wesentliche Grundfunktion nachgeliefert, die bereits seinerzeit versprochen wurde: PC-Spieler können von nun an zur Steuerung auf Maus und Tastatur zurückgreifen. Bisher waren Spieler bei der Steuerung auf den Controller beschränkt.

Konkret können allerdings nur die Teilnehmer des Xbox-Insider-Programms ab sofort in den Genuss dieser Unterstützung in Edge, Chrome und der Xbox-App auf Windows-PCs kommen. Warum diese wesentliche Funktion erst so spät in das Spielestreaming-Angebot einfließt, obwohl Microsoft diese gleich im Zuge der ersten Ankündigung mit erwähnte, verrät der Konzern nicht. Überdies ist dieser Umstand überraschend. Denn obwohl das Angebot auch "Xbox" im Namen trägt, richtet es sich ausschließlich an PC-Nutzer.

Erwähnt werden muss außerdem, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt längst nicht alle Spiele im Xbox Cloud Gaming mit Maus und Tastatur gespielt werden können. Daneben ist die Funktion wohl noch nicht reif für den Massenmarkt – hier und da soll es zu Anzeigeproblemen kommen. Der Konzern weist darauf hin, dass bei einigen Spielen noch die klassischen Controller-UI-Elemente einmalig anzeigte werden könnten. Überdies ist es nötig, dass entsprechende Spiel im Vollbildmodus zu starten, damit die neue Steuerungsart funktioniert. Um den Maus- und Tastaturmodus dann wieder verlassen zu können, müssen die Nutzer die Tastenkombination ALT + F9 bedienen.

Die Liste der Spiele, die im Maus- und Tastaturmodus auf Xbox Cloud Gaming bisher funktionieren, sieht wie folgt aus: