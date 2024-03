Werbung

Bethesda hat gestern den 30. Jahrestag des The-Elder-Scrolls-Franchise gefeiert (The Elder Scrolls Arena erschien am 25. März 1994 für MS-DOS). Mit einem Beitrag auf der Plattform X erinnerte Bethesda an die Errungenschaften der vorherigen Teile der Serie einschließlich The Elder Scrolls Online, welches dieses Jahr ebenfalls sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Ganz am Ende verrieten die Entwickler noch ein pikantes Detail zum kommenden The Elder Scrolls VI. Dem Studio nach, erfüllt ein früher Build des Spiels bereits jetzt die Entwickler "mit der gleichen Freude, Spannung und dem Versprechen von Abenteuern", welche auch die bisherigen Spiele der Serie ausgemacht haben.

Viel verrät dieser Hinweis noch nicht, konkrete Angaben zum Produktionsstand des Spiels fehlen. Dass aber bereits eine in irgendeiner Form spielbare Version in einer frühen Entwicklungsphase ist, macht immerhin Hoffnung.

The Elder Scrolls VI wurde mit einem Teaser zusammen mit Starfield auf der E3 2018 angekündigt. Die eigentliche Arbeit an dem Spiel soll jedoch erst mit dem Abschluss von Starfield begonnen haben.

In einem Interview vor der Veröffentlichung von Starfield erklärte der Studiochef, Todd Howard, dass Bethesda den "ultimativen Fantasy-Weltsimulator" erschaffen möchte. Hinsichtlich des Schauplatz wird gemunkelt, dass es sich diesmal um Hammerfell handeln könnte, die Heimat der als Rothwardonen bekannten menschlichen Rasse, die von den Bewohnern des verlorenen Kontinents Yokuda abstammt. Sollte dies der Fall sein, wird die große Wüstenregion Alik'r wahrscheinlich einen wichtigen Platz im Spiel einnehmen.

Hinsichtlich einem Veröffentlichungstermins gibt es leider keine konkreten Hinweise. Howard sagte nur, dass es noch vor dem nächsten Fallout erscheinen soll. Insofern finden sich im Netz wilde Spekulationen über einen möglichen Termin. In Anbetracht des frühen Stadiums dürfte das Spiel noch einige Jahre auf sich warten lassen.