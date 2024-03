Werbung

Dass die Modder ziemlich kreativ sein können, ist unlängst bekannt. Und oftmals kommen interessante und gleichzeitig witzige Dinge bei heraus. Etwas kurios erscheint die Vorstellung, dass man sich einen WLAN-Router aus alten Tagen mit nur einem Prozessor-Kern schnappt, an ihm eine externe Grafikkarte anzuschließen und auf diesem "System" dann Grand Theft Auto: Vice City auszuführen. Genau dies haben die User Manawyrm und tSYS nun in die Tat umgesetzt. Und das mit Erfolg.

Als Grundlage dient der TL-WDR4900-WLAN-Router von TP-Link von Anno 2013. Als SoC wurde von TP-Link der PowerPC-e500v2 eingesetzt, der zwischen 533 MHz und 1,5 GHz zu takten vermag. Diese Basis ist ohnehin für Modder bekannt, die OpenWRT oder DD-WRT darauf einsetzen wollen. Das schwierigste Unterfangen war es natürlich, die externe Grafikkarte in Form der Radeon HD 7470 mit 1 GB GDDR5-VRAM und 64-Bit-Anbindung mit dem Router-Mainboard zu verbinden, das dafür natürlich nicht ausgelegt ist.

Demnach mussten sich beide User etwas intelligentes einfallen lassen. Am Ende wurde von ihnen ein Mini-PCIe-Steckplatz als MiniPCIe-Breakout-PCB auf das Router-Mainboard gelötet. Im Detail wurden Lanes von der CPU zu einem der Atheros-Chipsätzen umgeleitet und erhielten auf diese Weise eine Ersatz-PCIe-2.0-Schnittstelle. Mittels installierter Adapterkarte von Mini-PCIe auf USB konnte die Radeon HD 7470 schließlich extern an das Router-Mainboard angeschlossen werden. Aufgrund diverser Treiber-Probleme musste die eigentlich einzusetzende Radeon RX 570 gegen die Radeon HD 7470 ausgetauscht werden. Doch für GTA: Vice City reicht der 1 GB große VRAM dicke aus. In den empfohlenen Systemanforderungen werden für GTA: Vice Vity 64 MB VRAM angegeben. Als Prozessor ein Intel Pentium 4 oder ein AMD Athlon XP mit einem Kern.

Auf Software-Ebene wurde zunächst OpenWRT installiert, doch kamen schnell Grenzen auf, sodass sich schlussendlich für ein Debian Linux entschieden wurde, das die Unterstützung für AMD-Grafiktreiber mitbringt. Bei GTA: Vice City selbst musste auf eine rückentwickelten Version zurückgegriffen werden, dessen Quellcode öffentlich zugänglich ist, die dann für die Router-Plattform schließlich noch kompiliert werden musste. So ganz ohne Fehler wurde das Spiel dann am Ende dennoch nicht ausgeführt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Dennoch hat sich die Mühe ausgezahlt und Grand Theft Auto: Vice City konnte (wenn auch mit Fehlern) mit externer Grafikkarte auf einem WLAN-Router ausgeführt werden, der sicherlich niemals im Leben daran geglaubt oder davon geträumt hat, dass er für so eine Maßnahme einmal "missbraucht" werden wird. Zu dem ganzen Thema hat Manawyrm das passende Video auf YouTube hochgeladen, das wir natürlich mit eingebunden haben.