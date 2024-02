Werbung

Die Walt Disney Company hat bekannt gegeben, rund 1,5 Milliarden US-Dollar in Epic Games zu investieren, um so eine Beteiligung an dem Unternehmen zu erwerben. Aus der Partnerschaft der beiden Unternehmen soll ein neues Spiele- und Unterhaltungsuniversum entstehen, unter anderem in Verbindung mit Fortnite.

Dabei soll sich das neue Universum aber nicht nur um Fortnite drehen. Vielmehr soll gleich eine ganze Vielzahl an Inhalten, Charakteren und Geschichten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar und anderen auf die Nutzer losgelassen werden. Die Investition stellt Disneys bisher größten finanziellen Einstieg in die Gaming-Welt dar und bietet laut Unternehmensangaben beträchtliche Möglichkeiten für Wachstum und Expansion.

Wie weit die Verschmelzung von Fortnite mit der Welt von Disney gehen wird und was daraus hervor geht, ist noch nicht ganz klar. Es steht aber bereits fest, dass der zentrale Baustein die Unreal-Engine von Epic sein wird: "Disney war eines der ersten Unternehmen, das an das Potenzial der Zusammenführung ihrer und unserer Welten in Fortnite geglaubt hat, und sie nutzen die Unreal Engine in ihrem gesamten Portfolio", so Epic-Chef Tim Sweeney. Die beiden Unternehmen würden jetzt "gemeinsam an etwas völlig Neuem [arbeiten], um ein beständiges, offenes und interoperables Ökosystem aufzubauen, das die Disney- und Fortnite-Communitys zusammenbringen wird.".

Erste Ergebnisse dieser Allianz dürften wohl auch bald das Licht der Öffentlichkeit erblicken, verrät der Trailer immerhin, dass es "bald" losgehen soll.

Disney und Epic haben dabei schon eine langjährige Arbeitsbeziehung vorzuweisen. Epic hat beispielsweise die Unreal-Engine-Technologie zu verschiedenen Disney-Themenpark-Fahrgeschäften und Star-Wars-Filmen beigesteuert, während Fortnite die Heimat von Disney-Saison-Kooperationen und Live-Events war, darunter etwa der Marvel Nexus War mit Galactus, welcher mehr als 15,3 Millionen gleichzeitige Spieler verbuchen könnte.