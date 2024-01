Werbung

Nach einigen Verschiebungen und dem Neubeginn auf Basis der Unreal Engine 5 hat S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nun einen Termin für die Veröffentlichung erhalten. Am 5. September 2024 soll es nun soweit sein.

Der ukrainische Entwickler GSC Game World versetzt den Spieler von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in Ego-Perspektive in die Zone um das Kernkraftwerk Tschernobyl und konfrontiert ihn dort mit mit einer fiktiven und ungemein atmosphärischen Spielwelt, die auch von Anomalien und Mutanten geprägt wird.

Zusammen mit der Ankündigung veröffentlicht man einen 30-sekündigen Trailer. Dieser zeigt wie sich der Charakter zusammen mit einigen NPCs um ein Lagerfeuer versammelt. Bis auf etwas Musik und einen recht beeindruckenden Realismus in der Darstellung gibt es zum Trailer aber wenig zu sagen.

Ursprünglich sollte die Neufassung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl im Frühjahr 2022 erscheinen, wurde dann aber auf zwei Termine im Jahr 2023 verschoben, bevor man sich dann entschied keinerlei Termin mehr zu nennen. Das Frühjahr 2024 wäre möglich gewesen, man wollte sich in der Entwicklung nun aber die notwendige Zeit geben. Ob und in welchem Zustand das Spiel nun am 5. September 2024 erscheinen wird, wird sich zeigen müssen.