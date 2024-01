Werbung

Valve hat die Umfragen für die Steam Awards 2023 beendet und die Gewinner in jeder der zehn Kategorien bekannt gegeben. Dass Baldur's Gate 3 von Larian dabei den Titel "Spiel des Jahres" ergattern konnte, ist keine große Überraschung. Der Erfolg reiht sich ein in eine Reihe von vorherigen Siegen. Es setzte sich erfolgreich gegen die Finalisten Resident Evil 4, EA Sports FC 24, Lethal Company und Hogwarts Legacy durch.

Baldur's Gate 3 konnte zudem auch noch in einer zweiten Kategorie den Sieg davontragen. Larians RPG nahm ebenfalls den Preis für "Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story" mit nach Hause und lies die Titel Resident Evil 4, Star Wars Jedi: Survivor, Lies of P und Love Is All Around hinter sich.

Der Kassenschlager von Avalanche Software, Hogwarts Legacy, schaffte es noch in einer Kategorie vertreten zu sein. Das Spiel holte sich den Titel "Bestes Spiel auf dem Steam Deck". Dabei hatte es mit Diablo IV, Brotato, Dredge und The Outlast Trials durchaus ernstzunehmende Konkurrenz in der Kategorie.

Lethal Company hat ebenfalls einen Preis gewonnen. Das kooperative Indie-Horrorspiel von Zeekerss erhielt die meisten Stimmen in der Kategorie "Besser mit Freunden" und setzte sich damit gegen Sons of the Forest, Warhammer 40.000: Darktide, Party Animals und Sunkenland durch.

Etwas seltsam mutet hingegen der Sieger für innovativstes Gameplay an. Hier setzte sich Bethesdas Sci-Fi-RPG Starfield an die Spitze vor Remnant 2, Shadows of Doubt, Your Only Move Is HUSTLE und Contraband Police. Das ist insofern merkwürdig, als die durchschnittlichen Nutzerbewertungen des Spiels auf Steam eher durchwachsen ausgefallen sind. Ebenfalls irritierend wirkt der Sieg von Red Dead Redemption 2 in der Kategorie "Werk der Liebe". Denn Rockstar Games hat bereits im Juli 2022 den Großteil der Unterstützung für das Spiel eingestellt, um sich ganz auf Grand Theft Auto zu konzentrieren.

Zu den übrigen Gewinnern gehören The Last of Us Part I für den besten Soundtrack, Dave the Diver für den Preis "Zurücklehnen und entspannen", Sifu für den Preis "Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind" und Atomic Heart, das den "Preis für herausragenden visuellen Stil" erhielt.