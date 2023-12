Werbung

Die PlayStation 5 hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Wie Sony bekannt gegeben hat, hat der fünfte Ableger der Konsole drei Jahre nach seiner Markteinführung im November 2020 derweil die Marke von 50 Millionen verkauften Einheiten überschritten. Besonders in diesem Jahr soll die PlayStation 5 nochmal einen starken Aufschwung erlebt haben. Angetrieben wurde dieser laut Sony von einer Reihe beliebter Spiele sowie dem PS5-Spiele-Streaming für PlayStation-Plus-Premium-Mitglieder.

Was seinerseits einen nicht unerheblichen Anteil an dem starken Verkaufzuwachs in diesem Jahr gehabt haben dürfte, ist die deutlich bessere Liefersituation der Konsole. Dies gibt auch der Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, so zu verstehen: "Wir sind allen Spielern dankbar, die sich der PS5-Reise angeschlossen haben, und wir sind begeistert, dass dies die erste Weihnachtssaison seit der Markteinführung ist, in der wir über einen vollen Vorrat an PS5-Konsolen verfügen - so dass jeder, der eine haben möchte, eine bekommen kann."

Mittlerweile nimmt die Konsole in den weltweiten Verkäufen zusehends Fahrt auf. Dies zeigt sich auch an Konkurrenzprodukten aus dem Hause Microsoft. Während Sony mit seiner PlayStation 5 in diesem Jahr einen Höhenflug erlebte, brachen die Verkäufe der Xbox Series X/S europaweit ein. In weiteren wichtigen Märkten kann sich Sonys Konsole ebenfalls besser behaupten als die Xbox, die bei den Verkaufszahlen immer weiter zurückfällt.

Den Erfolg seiner Konsole begründet Sony unter anderem mit dem Release besonderer Exklusivtitel sowie neuester Spiele-Hits wie Marvel's Spider-Man 2 von Insomniac Games. Das PlayStation-Universum um die Konsole umfasst zudem mittlerweile mehr als 2.500 verfügbare Spiele. Dazu gesellt sich neues Zubehör wie die PlayStation Portal Remote Player und die kabellosen Pulse-Explore-Ohrhörer.