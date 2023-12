Spielklassiker Beyond Good & Evil bekommt Anniversary Edition

Spielklassiker Beyond Good & Evil bekommt Anniversary Edition

Werbung

Zum 20-jährigen Jubiläum wird der Spielklassiker Beyond Good & Evil in einer überarbeiten Version neu aufgelegt. Allerdings wird man sich große Ankündigen dabei wohl sparen können, denn durch einen unglücklichen Leak sind viele Information über den Titel bereits im Vorfeld durchgesickert.

Ursächlich dafür ist Microsoft, welche das Spiel bereits ohne offiziellen Release oder Ankündigung kurzzeitig als "Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition" über den eigen Store vertrieben hat. Die Version ist derweil wieder verschwunden, dennoch gab es einige schnelle Nutzer, die zugeschlagen haben und das Spiel bereits herunterladen und spielen konnten. Insofern verbreiten sich bereits Screenshots und Szenen des Gameplays im Internet.

Demnach können sich Interessierte auf eine bessere Grafik mit 4k-Unterstützung freuen. Daneben wird auch eine neue Beleuchtungstechnologie zum Einsatz kommen und verbessertes Audio. Weil der Titel auch nicht mehr taufrisch ist, zieht zudem eine moderne Steuerung in die Version ein. Flankiert wird dies durch neue Auto-Save- sowie Cross-Save-Funktionen sowie zahlreichen Achievements. Einen Speedrun-Modus bekommt das Spiel außerdem.

Allerdings ist nach wie vor unbekannt, wann die Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition zu welchem Preis erscheinen soll. Spekuliert wird, dass eine Ankündigung am 7. Dezember mit den Game Awards 2023 folgt, möglicherweise auch ein direkter Release. Das ursprüngliche Spiel erschien im November 2003 und wurde von vielen Kritikern und Testern gelobt. Allerdings fand das Spiel trotz seines positiven Eindrucks seinerzeit kaum Anklang und war daher ein finanzieller Misserfolg. 2008 wurde erstmals ein Nachfolger angekündigt. 2017 folgte auf der E3 ein erster Trailer und die Vorstellung des neuen Konzepts. Erschienen ist der Nachfolger von Beyond Good & Evil bis heute nicht. Offiziell eingestellt wurde das Projekt aber umgekehrt auch noch nicht.