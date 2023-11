Werbung

Roberts Space Industries hat auf YouTube eine beeindruckende Techdemo für die StarEngine, eine hauseigene Weiterentwicklung seiner Game-Engine für Star Citizen, veröffentlicht.

Sie gesamte Szene wurde in einem Durchlauf aufgenommen, Unterbrechungen wie Ladescreens gibt es keine. Die Techdemo zeigt zunächst einmal einen fließenden Übergang zwischen dem Flug im Weltraum, dem Eintritt in die Atmosphäre, dem Überflug innerhalb der Atmosphäre und dem Aufenthalt auf der Planetenoberfläche mit allen notwendigen Details – denn darum soll es letztendlich in Star Citizen gehen, der größtmöglichen Bewegungsfreiheit in der Spielewelt, die nicht von Transitionen unterbrochen wird.

Für die Erstellung von Gelände, Vegetation und Wetter auf planetarer Ebene wird auf ein prozedurales Verfahren zurückgegriffen. Das heißtl, dass viele Details sich an gewisse Vorgaben orientieren, die Welt jedoch weitestgehend zufällig generiert wird. Sogenannte Points of Interests sind hingegen manuell erstellt und fügen sich in diese Umgebung ein.

Der 25-minütige Trailer zeigt zahlreiche Grafikeffekte, wie Wasseroberflächen, volumetrische Wolken, einen entsprechenden Lichteinfall und vieles mehr.

Wann Star Citizen und die Einzelspieler-Kampagne Squadron 42 auf die StarEngine umsteigen, ist nicht bekannt. Bislang kommt hier noch die Lumberyard-Engine von Amazon zum Einsatz.