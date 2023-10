Werbung

Epic Games versucht wieder stärker, Spielentwickler und Publisher in den Epic Games Store zu locken. Nachdem das Unternehmen sein bereits im August angekündigtes Programm "First Run" am Montag vorgestellt hat, kündigte Epic gleichzeitig ein weiteres an, "Now On Epic". Damit will das Unternehmen gleich zwei neue Anreize schaffen, um noch mehr Spiele im eigenen Games Store anbieten zu können.

Das "First Run"-Programm bedient sich dabei ähnlich bekannter Mechaniken der Exklusivität die Epic schon in der Vergangenheit bemühte. Die Entwickler können damit 100 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf behalten, wenn das entsprechende Spiel sechs Monate lang exklusiv im Epic Store an den Start geht. Nach Ablauf der ersten sechs Monate Exklusivität kehrt dann die übliche Aufteilung von 88 % für den Entwickler und 12 % für Epic Games zurück. Entwickler können dabei die Spiele nach wie vor direkt verkaufen und auch Key-Stores von Drittanbietern nutzen. Das Programm zielt also explizit darauf ab, die Spielentwickler von einer gleichzeitigen Veröffentlichung bei Hauptkonkurrent Steam fernzuhalten.

Das neu angekündigt "Now On Epic"-Angebot soll die Entwickler in Zukunft auch dazu bewegen, ihre älteren Spiele in den Epic Games Store zu überführen. Das Konzept ist hier wieder ähnlich. Epic gesteht den Entwicklern und Publishern sechs Monate lang 100 % der Einnahmen zu, danach folgt wieder die bekannte Aufteilung zwischen Epic und den Spielherstellern. Die Exklusivität spielt hier keine Rolle, weil die Titel bereits auf diversen anderen Plattformen angeboten werden.

Teilnahmeberechtigt sind Spiele, die vor dem 31. Oktober 2023 anderswo veröffentlicht wurden. Teilnehmer können sich bis zum 31. Dezember 2024 für das Programm anmelden. Alle förderfähigen Produkte müssen dann bis zum 30. Juni 2025 im Epic Games Store veröffentlicht werden.