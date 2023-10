Werbung

Sony hat bekannt gegeben, dass ihr eigener PlayStation 5 Cloud-Streaming-Dienst noch in diesem Monat an den Start gehen wird. Allerdings werden zunächst nur PlayStation Plus Premium-Mitglieder in den Genuss des neuen Streaming-Angebots kommen können. Wie Sony mitteilt, sei das PlayStation Plus-Programm aber seit der Einführung vor mehr als einem Jahr von den Fans gut angenommen worden.

Technisch vorausgesetzt wird selbsterklärend eine PlayStation 5-Konsole. Je nach Auflösung empfiehlt Sony darüber hinaus auch unterschiedliche starke Internet-Anbindungen. Als absolutes Minimum gibt das Unternehmen 5 MBit/s an. Für eine FullHD-Auflösung mit 1080p sollen bereits 15 MBit/s benötigt werden. Kommt eine 4K-Auflösung zum Einsatz ist mindestens eine Geschwindigkeit von 38 MBit/s notwendig.

Sony selbst gibt an, für die Zukunft hunderte PlayStation 5-Spiele bereitstellen zu wollen. Darunter bekannte Titel wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 und Saints Row IV. Daneben kommen Funktionen wie das Erstellen von Screenshots und bis zu drei Minuten lange Videos, welche sich dann auch in die PS5-Mediengalerie integrieren lassen sollen.

In Europa startet das PlayStation 5 Cloud-Streaming am 23. Oktober. Japan ist mit dem 17. Oktober etwas früher dran. In Nordamerika soll es planmäßig dann am 30. Oktober losgehen.

Da das Angebot allerdings nur in der Premium-Kategorie von PlayStation Plus erhältlich sein wird, ist der Zugang dazu folglich auch nicht ganz billig. Denn für diese Kategorie fallen nach der jüngsten Preiserhöhung satte 151,99 Euro im Jahr an, und das auch nur bei einmaliger jährlicher Zahlung. Monatlich schlägt die Premium-Mitgliedschaft mit 16,99 Euro zu Buche. PlayStation Plus Premium-Mitglieder haben zudem keine Wahl sich dagegen zu entscheiden, die neue PS5-Streaming-Funktion wird automatisch zu der Mitgliedschaft hinzugefügt.