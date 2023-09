(Bisher) Fünftmeistverkauftes Spiel in Europa in diesem Jahr

(Bisher) Fünftmeistverkauftes Spiel in Europa in diesem Jahr

Werbung

Es dürfte wenig überraschend sein, dass der lange erwartete und im Vorfeld mit einem enormen Hype versehene Tripple-A-Titel, Starfield, mit hervorragenden Verkaufszahlen glänzen würde. Die Kollegen von GamesIndustry.biz haben die Datenlagen etwas näher untersucht und kommen zu dem Schluss, dass Starfield bisher das am fünftmeistverkaufte Spiel in Europa in diesem Jahr gewesen ist. Das Spiel aus dem Hause Bethesda soll zudem die am schnellsten verkaufte Neuerscheinung in diesem Jahr gewesen sein. In der Einführungswoche landete das Spiel europaweit auf Platz 1 der Rangliste.

Mit seinen Verkaufszahlen positioniert sich der Titel vor ebenfalls sehr erfolgreichen Spielen in diesem Jahr, wie Final Fantasy 16 und Resident Evil 4. Allerdings muss es sich hinter Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Star Wars Jedi: Survivor einreihen – zumindest noch.

Angesichts der Tatsache, dass das Spiel bisher nur für die Xbox und für den PC erhältlich ist, ist diese Leistung aber beachtlich. Allerdings lassen sich die Daten schwieriger als bei anderen Spielen vergleichen. Das liegt an der gewählten Vermarktungsstrategie.

Denn technisch gesehen war Starfield eine Woche früher für all diejenigen erhältlich, die die Premium-Edition gekauft haben. Somit kamen dem Spiel eigentlich ein paar zusätzliche Verkaufstage zu Gute. Außerdem wurde Starfield direkt am ersten Tag im Rahmen des Xbox Game Pass veröffentlicht. Diese Daten können so nicht erfasst werden und sind damit nicht in der Statistik enthalten.

Nichtsdestotrotz hat Starfield anscheinend den Microsoft-Rekord für den größten Launch-Tag eines Xbox Game Studios-Titels gebrochen. Bis zum Ende des ersten offiziellen Veröffentlichungstages haben über sechs Millionen Menschen das Spiel gespielt, darunter streckenweise mehr als eine Millionen Spieler gleichzeitig. Die Veröffentlichung des Spiels soll dazu beigetragen, dass die Xbox-Konsolen der Serie X/S in Großbritannien ihre beiden besten Verkaufswochen des Jahres erlebt haben.